Com muito samba e pagode, Dilsinho curtiu o primeiro dia do ano de 2020 no Porto das Dunas, em Aquiraz. Acompanhado de amigos e familiares, o cantor tirou o dia de folga no Ceará.

Em uma roda de samba, Dilsinho tocou com o apoio do grupo de pagode cearense DTF.

Antes da virada do ano, o carioca foi atração do réveillon 2020 do Marina Park Hotel. Após a contagem regressiva, o sambista realizou show no Marina Park.