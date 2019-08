Dilsinho grava DVD em dezembro no Nordeste; assista

O cantor Dilsinho revelou em coletiva de imprensa na gravação do DVD do cantor Wesley Safadão, no último domingo (25), que prepara um produto audiovisual para ser gerado no Nordeste em dezembro. Durante bate-papo, o pagodeiro falou da preferência por Recife para receber a produção.

“Recife foi um dos primeiros lugares do Nordeste que fui fazer show. É um lugar que respira samba e que tenho muita vontade de gravar um DVD”, explicou Dilsinho. O cantor explicou ainda que irá lançar faixas inéditas nas plataformas digitais em outubro.



Parceria com Safadão



Dilsinho foi o primeiro a se apresentar no Garota Vip, na noite de sábado (24), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ele ainda voltou ao palco para cantar duas músicas ao lado de Wesley que farão parte do novo DVD do cearense.

