Dicas de séries românticas para assistir em casal

Mais um Dia dos Namorados chegando e uma boa pedida para os casais mais caseiros é o combo série + pipoca. Para comemorar esse dia especial, o Verso preparou uma lista com os melhores seriados de romance, que misturam drama e comédia no roteiro. Além das tradicionais americanas, o rol traz também produções brasileiras e asiáticas, conhecidas também como doramas. Confira:

1. Shippados

Novo lançamento do serviço de streaming da Globo, "Shippados" apresenta Rita, interpretada por Tatá Werneck, uma jovem que busca por um namorado em aplicativos de relacionamentos. Após um encontro desastroso com um pretendente, ela conhece Enzo em um bar e os dois percebem que têm muitas coisas em comum - até mesmo o azar no amor. A série conta ainda com Eduardo Sterblitch, Clarice Falcão e Luis Lobianco no elenco.

Disponível na Globo play.



2. Jane The Virgin

A série apresenta Jane, uma jovem católica fervorosa criada pela mãe e pela avó, que pretende perder a virgindade apenas quando casar. Com traços típicos de uma novela mexicana, a vida da protagonista tem uma reviravolta quando ela é inseminada por acidente. Ela, então, se vê dividida entre o namorado e o pai do seu filho. Atualmente na quinta temporada, o elenco é formado por Gina Rodriguez, Justin Baldoni, Yael Groblas, Brett Dier e outros.

Disponível na Netflix.



3. Paixão Imprevista

Incluída no hall das apostas asiáticas da Netflix, "Paixão Imprevista" apresenta a história de uma jovem que vai contra os desejos de sua família rica e se passa por uma estudante comum na universidade, onde cruza o caminho de um cantor pop.

Disponível na Netflix.



4. Will & Grace

Veiculada entre os anos de 1998 e 2006, a série traz Will e Grace, dois amigos que namoraram na época do colégio. Em dúvida sobre sua sexualidade, Will se descobre gay, o que não afeta a amizade dos dois. Ao longo da história, eles conhecem Jack e Karen que se juntam com a dupla para viver momentos marcantes. Em 2017, a sitcom ganhou um revival com 16 episódios e mais duas temporadas foram confirmadas, cada uma com 18 episódios.

Disponível na Foxplay.



5. Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!

Na série, Fernanda, interpretada Mônica Martelli, tem a missão de conciliar a carreira como uma produtora de eventos bem-sucedida e o amor após o divórcio que mudou sua vida. Com quatro temporadas, a produção brasileira traz ainda no elenco Luís Salém, Carmo Dalla Vecchia e Guilhermina Guinle.

Disónível na Globoplay.



6. Easy

Estreada em 2016, a série traz em cada episódio de aproximadamente 30 minutos uma trama diferente de um casal, abordando as distintas relações amorosas e suas características. Apesar de a história ser finalizada, as duas novas temporadas dão continuidade para os relacionamentos. O elenco conta com Orlando Bloom , Michael Chernus, Malin Akerman, Rebecca Spence, Elizabeth Reaser, Dave Franco, Jake Johnson e Emily Ratajkowski.

Disponível na Netflix.



7. Outlander

A série apresenta a enfermeira em combate Claire Randall que está em lua de mel na Escócia, em 1945. No entanto, misteriosamente, ela é transportada para o ano de 1743. Claire conhece o guerreiro Jamie, com quem vive uma paixão avassaladora. No ar desde 2014, "Outlander" está na quarta temporada.

Disponível na Netflix.



8. Eu tu e ela

A série gira em torno de um casal que, para apimentar a relação, contrata uma acompanhante. A reviravolta acontece quando um deles acaba se apaixonando por ela. Jack e Emma precisam, agora, aprender a lidar com essa novidade na união. "Eu tu e ela" já está na terceira temporada.

Disponível na Netflix.



9. Love

O seriado é construído a partir dos altos e baixos do relacionamento entre Mickey (Gillian Jacobs) e Gus (Paul Rust). Com personalidades distintas e difíceis, as três temporadas retratam de maneira real as emoções das relações modernas e a solidão entre casais.

Disponível na Netflix.



10. Please like me

A produção australiana conta a história de Josh, que, após terminar com a namorada, sai do armário e precisa lidar com a baixa auto-estima. Ao longo das quatro temporadas da série, o rapaz vai descobrindo como se relacionar com as pessoas e como lidar com os próprios problemas familiares.

Disponível na Netflix.



11. Crazy Ex-Girlfriend

Ainda adolescente em um acampamento de férias, Rebecca Bunch (Rachel Bloom) se apaixona por um amigo e se envolvem, mas ele acaba terminando com ela. Anos depois, ela se torna uma advogada de sucesso, mas sofre com depressão. Certo dia, a jovem reencontra o ex-amor e o segue até a cidadezinha onde ele mora. Em formato de musical, a série constrói a personalidade problemática da personagem e a jornada dela na tentativa de descobrir o amor próprio.

Disponível na Netflix.



12. Dawson's Creek

A série acompanha a história de quatro amigos colegiais em uma jornada da adolescência à vida adulta. Com James Van der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams no elenco, "Dawson's Creek" mostra como eles lidam com o amor ao amadurecer. Veiculada há mais de 20 anos, a produção acabou com seis temporadas.

Disponível na Globoplay.