Diário do Nordeste realiza a 2ª edição do Viver Mais neste domingo (10)

A 2ª edição do Viver Mais, promovido pelo jornal Diário do Nordeste, por meio do projeto Vida Saudável, acontece neste domingo (10) de novembro, das 6h30 às 9h30, no Calçadão da Avenida Beira Mar (em frente ao Parque Bisão).

O evento com promoção de saúde e bem-estar para o corpo e a mente terá uma programação repleta de atividades, diversão e relaxamento para a melhor idade, bem como para toda família. Será uma manhã de muita interação entre pais, filhos e netos. O Viver Mais faz parte do projeto Vida Saudável do Diário do Nordeste.

Dentre as atividades serão disponibilizadas oficinas de bordado, de arte-terapia: onde cada participante ganhará um kit com tela, pincel e tinta. Na atividade Vivência com o solo: cada participante também ganhará o kit com vaso, terra e semente, no qual terão experiência com a terra, cultivo de plantas e aprender a como se faz uma horta caseira, para o cultivo de hortaliças a ser usadas no dia a dia. Cada participante levar para casa, o vaso com a planta.

No espaço artístico haverá oficina de arteterapia (pintura em tela) e oficina de bordado José Leomar

Em outro espaço, os participantes terão aula de ritmos (com duração de 30 minutos que visa entreter e movimentar todo o corpo através de vários ritmos dançantes); Lian Gong (um dos primeiros sistemas de prática corporal oriental que integra a tradição milenar das artes corporais chinesas aos modernos conhecimentos da medicina ocidental) e trio de forró pé-de serra. Haverá oficina de capoeira e brincadeiras com recreadores.

Na tenda do Diário do Nordeste, serão realizadas as atividades de Reflexologia, técnica que trata, através de massagem em pontos específicos dos pés, o estresse, a dor de cabeça e a insônia; e a Auriculoterapia, que consiste na estimulação mecânica de pontos específicos do pavilhão auricular para aliviar dores e/ou tratar problemas físicos e psíquicos.

No Espaço Educação e Saúde da Unifor haverá orientação sobre saúde auditiva, vogal e disfalgia (dificuldade de engolir) com os profissionais do curso de Fonoaudiologia; o curso de Nutrição realizará estratégias para diminuição do consumo de alimento ultraprocessados; já o curso de Fisioterapia ministrará Auriculoterapia e Liberação miofascial com ventosas, ganchos e Guá Shá e o Curso de Educação Física promoverá uma caminhada orientada.

A 2ª edição do Viver Mais, realizado pelo Diário do Nordeste, por meio do projeto Vida Saudável, conta com os patrocínios do Sistema Fiec e Unifor. E apoio do Governo do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Indaiá, Nacional Gás, Idibra e Supermercado Guará.

Serviço:

2ª edição do Viver Mais. Domingo, (10) de novembro, a partir das 6h30 horas da manhã. Calçadão da Avenida Beira Mar (do lado do letreiro Ceará), em frente ao Parque Bisão.

Programação

Espaço artístico

• Oficina de arteterapia (pintura em tela)

• Oficina de bordado

Espaço verde (Nacional Gás)

• Oficina de vivência com o solo

Espaço educação e sáude (Unifor)

• Orientações sobre saúde auditiva, vocal e disfagia com o curso de Fonoaudiologia

• Estratégias para diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados com o curso de Nutrição

• Auriculoterapia e Liberação miofascial com ventosas, ganchos e Guá Shá com o curso de Fisioterapia

• Caminhada orientada com o curso de Educação Física

Espaço saúde em movimento (Sesi Fiec)

• Avaliação física com medição de I.M.C.

• Orientações sobre atividade física

Espaço saudável (Supermercado Guará)

• Aferição de pressão arterial

• Alongamento

Espaço zen (Diário do Nordeste)

• Reflexologia podal

• Auriculoterapia

AO ar livre

• Brincadeiras com recreadores

• Aula de capoeira

No palco 6h45 – aulão de ritmos

7h45 – prática de lian gong (ginástica preventiva e terapêutica)

8h45 – forró pé de serra

9h30 - encerramento