Dia Nacional da Tapioca: família vende prato típico há mais de 30 anos

O branco da goma misturado ao colorido dos recheios constitui uma receita com gosto do Nordeste. O Dia Nacional da Tapioca, comemorado nesta segunda-feira (15), lembra que o prato típico pode conquistar paladares, mas a iguaria também é sustento para famílias, a exemplo da vendedora Rosa Ferreira, de 45 anos. Há mais de 30 anos a tradição gastronômica é vivenciada entre seus parentes.

Quando criança, Rosa alegrava-se em atravessar um pequeno riacho para chegar a tapiocaria dos pais, em Fortaleza, na década de 1980. Sua mãe Maria Núbia inspirou-se na sogra, Maria Gadelha, para montar uma barraquinha e vender a receita tradicional junto com seu marido José Gadelha.

Minha avó tinha uma tapiocaria em frente a casa dela. Meus pais conseguiram comprar um terreno e também fizeram uma. Fui criada lá

Segundo ela, tios e primos também acompanharam a iniciativa e todos concentravam-se na rua Barão de Aquiraz, em Messejana.

'Tá na hora de experimentar'

Em 1992, uma visitante ilustre chegou a "Tapiocaria do Zé Gadelha", estabelecimento dos pais de Rosa, desejando comer a opção com massa grossa.

A passagem da apresentadora Xuxa Meneghel, nacionalmente conhecida pelos programas e músicas infantis, rendeu uma nova receita e marcou a história da barraca que mudou de nome para "Tapioqueira da Xuxa".

José Gadelha e Maria Núbia com a apresentadora Xuxa, em 1992 Foto: Isanelle Nascimento

Entre gerações

Após alguns anos na rua Barão de Aquiraz, as tapioqueiras mudaram de local em busca de melhoria nas vendas. De acordo com Rosa, "com a construção da Avenida Washington Soares era preciso criar um novo espaço, pois o movimento estava caindo". Em vista disto, o Centro das Tapioqueiras foi inaugurado em 9 de janeiro de 2002 e concentra 26 estabelecimentos, incluindo o da vendedora.

Atualmente, a "Tapioqueira da Xuxa" é administrada por Rosa e sua irmã Nilda Ferreira. "Minha mãe vendeu tapioca por mais de 30 anos. Agora ela está viajando e descansando", conta. Sua filha Clarissa, de 22 anos, também ajuda e pretender seguir trabalhando com gastronomia.

Receita - Tapioca da Xuxa

Preço: R$ 17

Ingredientes:

80g de queijo

100g de carne de sol

60g de calabresa

60g de bacon

1 tomate grande picadinho

Orégano a gosto

Modo de preparo

Antes de colocar a massa, aqueça a frigideira. Depois da base pronta em ambos os lados, acrescente o queijo e a goiabada. Feche as partes, retire do fogo e, se preferir, acrescente mais recheio por cima.

Serviço

Centro das Tapioqueiras

Endereço: Av. Washington Soares, 10125 - Messejana

Telefone: (85) 3474.1326

Horário de funcionamento: Todos os dias, de 5h30 às 22h