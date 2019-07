Dia Mundial do Rock: locais para curtir a data com muita música

No próximo sábado, dia 13, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data, que homenageia anualmente o estilo musical, recorda o evento Live Aid, que aconteceu neste mesmo dia, no ano de 1985. Em Fortaleza, várias casas de show promoverão eventos especiais com bandas locais. Programe-se:

12 horas de música no Órbita Bar

A partir das 16h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema, Fortaleza). Ingressos: Gratuito até às 21h. A partir das 21h:R$ 20 - Meia (somente com carteira de estudante) e R$30,00 - Promo (para garantir esse valor, o cliente precisa seguir as redes sociais do Órbita Bar). (3453.1421)

Rafa Giácomo, cover nacional do Dave Grohl (cantor da Foo Fighters)

O Órbita Bar, uma das casa mais tradicionais de rock de Fortaleza, celebra o ritmo musical com dois eventos consecutivos que somam mais de 12 horas de atividade. A partir das 16h a casa abre as portas para receber o evento ROCK CERVEJA GOL que vai levar ao público além de muita música, churrasco, Festival de Cerveja Artesanal, tattoo, videogame Fifa, futebol e até mesmo a participação de Moto Clubes. A entrada é gratuita. A partir das 21h o Órbita continua em clima de celebração e realiza grande show em tributo ao Foo Fighters. E quem está responsável por fazer a galera sair do chão com os grandes sucessos da banda é o cover nacional do Dave Grohl (cantor da Foo Fighters), o músico mineiro Rafa Giácomo acompanhado de banda. Será que os fãs do grupo americano estão preparados para ouvir Everlong, Best of You, My Hero e All My Life ao vivo? Além do show em tributo à uma das maiores bandas do mundo, os DJs da casa vão apresentar sets para roqueiro nenhum botar defeito. A história do rock será lembrada com louvor!

Hard Rock Cafe Fortaleza

Shows começam às 13h, no HRC Fortaleza no shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Couvert artístico: R$15

Fets Domino

O “Dia Mundial do Rock” será celebrado com um Live Music triplo. Os shows começam às 13h com André Luã. Depois, às 17h30 tem Nayra Costa e encerra às 22h com Fets Dômino. Rock para todos os gostos.

Banda Conduta Positiva no RioMar Kennedy

Dia 13, a partir das 19h, na Praça de Alimentação, Piso L3, RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio, 3100). (3089.0909)

Banda Conduta Positiva

A banda Conduta Positiva sobe ao palco da Praça de Alimentação para tocar os clássicos do rock em um jantar especial. A programação tem acesso gratuito. Conduta Positiva é sinônimo de musicalidade, alegria e diversão, o grupo de Fortaleza surgiu em 2010, após reencontro de amigos do colégio, e desde então vem conquistando espaço no cenário musical do rock. Atualmente, tem em sua formação: Saimonn Rocha (vocal), Victor Siqueira (guitarra), Junior Sousa (baixo), Allison Peixoto (bateria).

Banda Reite no Grand Shopping

Dia 13, a partir das 19h, na Praça de alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Banda Reite

A banda Reite canta clássicos do rock nacional e internacional. O show promete animar os amantes da boa música!