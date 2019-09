Dia do teatro: as opções de curso em Fortaleza para adultos e crianças, inclusive gratuitas

As artes cênicas são celebradas em várias datas ao longo do ano. Nesta quinta-feira (19), é comemorado o Dia Nacional do Teatro. A arte que chegou ao Brasil com a função de difundir a crença religiosa, ganhou outros contornos e grande expressão nos últimos séculos.

Para quem quer viver a segunda arte para além do lugar na plateia, há em Fortaleza opções diversas de cursos para atores.

O Verso listou algumas opções para quem quer inciar ou se especializar na área.

1. Theatro José de Alencar: a partir de 15 anos e dividido em 3 turmas

O curso de Princípios Básicos do TJA abrem anualmente Saulo Roberto

No Theatro José de Alencar é ofertado anualmente o curso de Princípios Básicos de Teatro. Dividido em três turmas, as inscritos nos turnos da manhã e tarde precisam ser maiores de 15 anos e os participante do curso da noite devem ter, pelo menos, 18 anos.

Os módulos estudados no curso básico são: Arte e Cidadania, Introdução à Arte de Representar, Introdução à História do Teatro, Pesquisa e Montagem de Espetáculo. Ao final, acontece um espetáculo como trabalho de conclusão de curso, em que os alunos se envolvem com todas as etapas de produção.

É a carga horária total do curso, que tem início em março e término em novembro.

Além disso, o local também recebe oficinas ligadas às artes, incluindo o teatro, que só acontecem no início dos meses e tem duração de alguns dias. As ofertas são divulgadas na página do equipamento público.

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525, Centro

Período de inscrição: entre janeiro e fevereiro

Aberto ao público com pagamento de taxa de, em média, R$ 60

2. Vila das Artes: 4 opções gratuitas

Os cursos se dividem em quatro eixos com aulas para crianças e adultos Kid Junior

Equipamento gerido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Vila das Artes oferece quatro eixos de formação:

Percursos de Formação Básica em Teatro, para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos, dividido em duas turmas de 8 a 10 anos e de 11 a 14 anos, com duração de dois anos;

Conexões Contemporâneas, curso de aperfeiçoamento para maiores de 18 anos, com duração de três semestres;

Cursos Livres, acontece à medida em que a comunidade solicita, para maiores de 16 anos;

Memórias da Cidade, um registro de depoimentos de artistas envolvidos na produção de teatro.

As crianças passam por todas as etapas de montagem do produto final do semestre. Cada turma tem uma temática ministrada nas aulas que segue até o espetáculo final.

Já os alunos das aulas de Conexões Contemporâneas se encontram uma vez por mês para aprender técnicas mais aprofundadas e fazem uma reflexão sobre o que produzem. O semestre se encerra com um artigo e um momento de criação.

Endereço: Rua 24 de Maio, 1221, Centro. Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 21h.

Período de inscrição: entre fevereiro e março. Gratuito

3. Porto Iracema das Artes: curso e laboratório

No Porto Iracema das Artes, são oferecidos dois cursos na área Angélica Maia

O Porto Iracema das Artes oferece dois cursos: o Curso Básico de Artes Cênicas e o Laboratório de Teatro. O primeiro abrange toda a linguagem teatral, desde Percurso de Práticas do Ator à Ateliê de Escrita Dramática.

Com duração de quatro meses, sempre começando no início do ano, os alunos têm a opção de ficar por mais quatro meses durante o segundo semestre, para a produção do Preamar.

Dos que ficam, é selecionado um elenco, autores, e responsáveis por outras etapas da produção teatral para acompanhar o processo. O Preamar é um programa de realização e criação de uma encenação de conclusão do ano.

O Laboratório de Teatro é um sistema de residências artísticas para um público já inserido no universo teatral, em que há a produção e desenvolvimento de um projeto feito pelos alunos.

O curso oferece bolsa para pesquisa e apoio institucional com acompanhamento de um tutor, que é sempre um artista de renome e que dialogue com a pesquisa.

Em sua sétima edição, o laboratório já tem mais de 30 projetos em várias cidades. Atualmente são quatro projetos selecionados em todo o Ceará, com a missão de provocar um encontro de artistas de diversas linguagens.

Endereço: Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema. Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 21h; aos sábados, de 8h às 12h

Período de inscrição: entre fevereiro e março. Gratuito

4. Casa da Esquina em Maracanaú

O Cangaia Coletivos atua desde 2017 com a formação de novos atores Helene Santos

O grupo Cangaias Coletivo Teatral de Maracanaú trabalha desde 2017 em um projeto de formação de atores, para iniciantes e para quem nunca vivenciou o teatro.

A ideia é repassar os módulos de Interpretação, Expressão Corporal, Voz Falada e Voz Cantada, Dramaturgia, Teatro Popular, Produção Cultural, Pesquisa e Montagem do Espetáculo.

De público alvo, o curso recebe estudantes de diversas áreas, como de publicidade, direito, psicólogos, estudantes de teatro e pessoas que saem dos cursos de iniciação teatral.

Após participar por dez meses, de março a dezembro, os alunos se envolvem na produção de um espetáculo final.

Esse ano, a apresentação será uma co-autoria de dois alunos e do professor de dramaturgia, chamado “Tempo de Retirada”. Em 2017, o espetáculo foi “Edifício Munique”, e em 2018 “Cadela Branca”. Os alunos participam de todo o processo criativo, sempre em colaboração com o professor.

Endereço: Rua João Lôbo Filho, Fátima. Período de inscrição: entre janeiro e fevereiro

Matrícula e mensalidade de R$ 150,00

5. Escola de Atores Marcelino Câmara: sem restrição de idades para adultos

Na Escola de Atores Marcelino Câmara, as aulas tem vários enfoques, como a palhaçaria e o canto Bruno Gomes

Com foco nos cursos de teatro, a escola abrange vertentes como interpretação, palhaçaria, comicidade, canto, expressão corporal, dança, figurino e cenografia. As técnicas se baseiam em propostas de temáticas.

Cada turma possui um tema e trabalha com ele até o final das aulas, quando exercitam o processo de entendimento da obra, pesquisam sobre o autor, estudam o contexto histórico e os personagens.

Depois de todo o percurso de aprendizagem, os alunos apresentam um espetáculo a partir do tema estudado e participam de todo o processo de construção criativa, para adaptar a apresentação.

As turmas infantis recebem crianças a partir dos 3 aos 10 anos.

As de adultos não possuem restrições de idades, mas indicam a inscrição a partir dos 17 anos. A duração pode ser semestral ou anual, dependendo do curso.

Endereço: Rua Soriano Albuquerque, 1107, Joaquim Távora. Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 14h às 19h30; aos sábados, de 8h às 16h.

Período de inscrição: não tem um período fixo. Cursos a partir de R$300

6. Viva Escola de Artes

Além das aulas de teatro, a Escola também oferece cursos de musicalização Reprodução / Facebook

A escola promove curso de teatro para crianças, de 4 anos a 12 anos, e adultos, que geralmente começam a partir dos 15 anos.

Para o público infantil, as aulas abordam os temas de uma forma mais lúdica e valorizam a interpretação, já que muitas crianças procuram o teatro para exercitar a expressão, lidar com a timidez ou por questões emocionais.

Os adultos têm uma vivência mais prática, com peças e jogos teatrais.

No espetáculo final de cada semestre, as crianças apresentam uma peça e os adultos fazem uma leitura e debate de um produto. Esse ano, os alunos terão contato com o Auto da Compadecida, e as crianças apresentarão o espetáculo João e Maria, em outubro.

Além disso, o musical Cinderela nos anos 60 reúne toda a escola em uma única performance e integra gêneros artísticos estudados nas aulas. Em dezembro, há também uma apresentação de Natal.

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 629, Meireles

Não tem um período de inscrição fixo

Cursos a partir de R$ 179