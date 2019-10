Dia do Professor: cinco séries para refletir sobre os conflitos e aprendizagens do ambiente escolar

A vida do profissional de educação é cheia de descobertas e curiosidades. O mundo escolar é temática de roteiros de diferentes séries de TV e plataformas de streaming. No Dia do Professor, o Verso selecionou produções que retratam o relacionamento destes profissionais com alunos. No Brasil, a Netflix e a GloboPlay concentram boa parte das narrativas.

Rita



Nesta série de comédia dramática dinamarquesa, a independente professora Rita é adorada pelos seus alunos, mas parece ter menos êxito com os adultos. A série gira em torno de Rita Madsen, uma professora obstinada e não convencional e mãe solteira. O roteiro trata diversos dilemas da vida de um professor, além de conflitos escolares típicos de qualquer escola.

Merlí



O drama ambientado em Barcelona conta a história de Merlí, um professor atípico que incentiva os estudantes a questionarem tudo e pensarem diferente por meio de aulas de filosofia. Entre os adolescentes para os quais dá aula, está seu filho que, entre outras diversas questões, está aprendendo a se aceitar gay. Cada episódio tem o nome de um filósofo ou corrente filosófica.

Segunda Chamada



Uma série que retrata a vida de vários brasileiros. Produzida pela O2 Filmes e exibida pela Rede Globo, desde o dia 8 de outubro de 2019, a obra conta as dificuldades do ensino noturno de jovens e adultos da EE Carolina Maria de Jesus. O diretor Jaci e os professores Lúcia, Eliete, Marco André e Sônia seguem determinados a mostrar a alunos de diferentes idades e perfis o poder de transformação social da educação. A série está disponível na Globo Play.

Professor Iglesias



Para quem busca algo mais leve, a indicação é acompanhar a turma do professor Iglesias. A trama gira em torno de um divertido professor de história do ensino médio que luta para ensinar conteúdo aos seus alunos inteligentes, mas que também estão completamente desinteressados.

Escolinha do Professor Raimundo



Em 2019, a nova Escolinha do Professor Raimundo chegou a 5ª temporada no canal Viva. O elenco é intepretado por novos comediantes. Personagens já conhecidos do publico, como João Canabrava, ganham a TV fechada. A série está disponível no Viva Play e também é exibida na Rede Globo aos domingos.