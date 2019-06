Dia do Orgulho LGBT: Centro Cultural Belchior sedia debate sobre diversidade sexual

O Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado nesta sexta-feira (28), motiva uma programação especial em Fortaleza. Para celebrar a data, o Centro Cultural Belchior recebe o Seminário "Diálogos sobre Diversidade Sexual e Cidadania", a partir das 15h.

O painel de debates encerra a programação educativa realizada durante o mês de junho em prol dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, entre outras denominações. O evento é realizado com participação de artistas, educadores e integrantes de movimentos sociais,

Os debates serão conduzidos por ativistas que detalham os direitos sociais e políticos que devem ser estendidos às pessoas LGBTQI+, assim como as políticas públicas que os amparam, direitos básicos à educação, cultura e saúde.

Arte Drag

O evento ainda terá performances de artistas drag queens e transformistas, além de uma feira de economia solidária criativa, a Feira de Economia Colorida, realizada pelo Coletivo União do Povo de Sta. Edwiges. A apresentação musical do Cortejo Tambores de Safo abre a programação, celebrando a inclusão e a diversidade de gênero.

O Seminário é promovido pelo Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc/Ce). Desde 2018, o evento aproxima organizações da sociedade civil e fortalece a articulação no combate à intolerância e discriminação.

Serviço

II Seminário Diálogos sobre Diversidade Sexual e Cidadania

Data: 28/06

Horário: Das 15h às 21h

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Gratuito

Confira a programação completa do Seminário

15h: Cortejo Tambores de Safo

Abertura com Mães pela Diversidade: Painel sobre os direitos sociais e políticos da população LGBTQI+ (Educação - Amon Eliseu Oliveira, Cultura - Micinete Lima, Saúde - Amanda Felix, Economia- Labelle Rainbow e Esporte- Tailan Ewerk)

16h45: Apresentação Mizzayra Shiva

17h: Apresentação Epifânia Farias

Sensibilização para prevenção: HIV/AIDS e Hepatites Virais

Orientação sobre Alimentação Saudável

17h às 21h: Feira de Economia Colorida

17h20: Apresentação DJ Duda

17h45: Apresentação Banda Mulheres de Preto

18h20: Apresentação Samille Ervely

18h30: Aulão de Ritmos

18h50: Apresentação Rayanna Rayovack

19h: Grupo The Crazy

19h40: Ball Show Becha Cearense