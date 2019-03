Dia do Maracatu: cortejo na Beira-Mar celebrará a festa nesta segunda-feira (25)

O Dia do Maracatu será celebrado, nesta segunda-feira (25), durante cortejo na Avenida Beira-Mar. Estarão no trajeto os Maracatus Vozes da África, Az de Ouro, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Nação Baobab, Solar, Nação Pici, Nação Palmares, Nação Iracema, Filhos de Iemanjá, Axé de Oxossi, Kizomba e Rei de Paus.

Reis e rainhas, balaieiros, índios, calunga, preta e preto velhos, negro do incenso e orixás estarão concentrados, a partir das 16h, na Avenida Beira-Mar, na altura da Rua Nunes Valente. O cortejo seguirá até o espigão do Náutico, onde ocorrerá as coroações das rainhas.

Manifestação típica da cultura e da miscigenação local, o Maracatu é registrado como Patrimônio Imaterial de Fortaleza pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), por meio do decreto 13.769, datado em 2016.

Libertação dos escravos

Reis e rainhas, balaieiros, índios, calunga, preta e preto velhos, negro do incenso e orixás são característicos do Maracatu Foto: Fernanda Siebra/Secultfor

Criado oficialmente pela lei municipal 5.827/1984, a data 25 de março celebra o Dia do Maracatu, por ser este o dia da libertação dos escravos no Ceará, 25 de março de 1884. O Estado foi o primeiro a abolir a escravatura no Brasil, quatro anos antes da promulgação da Lei Áurea, em 13 de março de 1888.

Serviço

Dia do Maracatu

Data: 25/03

Horário: 16h

Local: Avenida Beira-Mar (Na altura da rua Nunes Valente até o espigão do Náutico)

Atrações: Maracatus Vozes da África, Az de Ouro, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Nação Baobab, Solar, Nação Pici, Nação Palmares, Nação Iracema, Filhos de Iemanjá, Axé de Oxossi, Kizomba e Rei de Paus.