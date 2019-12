Dia do Forró: conheça lugares para curtir o ritmo em Fortaleza

Popularizado por Luiz Gonzaga na década de 1940, o forró é o ritmo musical mais característico do Nordeste. Mesmo com o passar do tempo, o gênero símbolo do povo sertanejo continua encantando o público. Bares, restaurantes e clubes de Fortaleza dedicam uma programação semanal em homenagem ao forró e recebem novos e renomados artistas para dar voz ao ritmo. Neste Dia Nacional do Forró, em que o Rei do Baião completaria 107 anos, conheça lugares para curtir um arrastapé na capital cearense.

Bomtequim

O Forró É O Novo e o violinista Paulo Freitas se apresentam juntos às quartas-feiras FOTO: DIVULGAÇÃO

O local recebe o Forró É O Novo e o violinista Paulo Freitas como atrações todas as quartas-feiras, a partir das 21h. Em datas especiais relacionadas a grandes artistas do gênero, como o centenário de Luiz Gonzaga, a programação reserva surpresas para os clientes. A entrada custa R$ 10.

Motolibre

A programação do Dia do Forró recebe Forró Manzape, Os Lamparinos e convidados FOTO: DIVULGAÇÃO

A programação do Forrozim da Tabosa será retomada aos domingos, com atrações variadas. O local já recebe as bandas Forró Manzape e Os Lamparinos, e convidados, como Mateus Farias, Lelé Matias, Gabriela Mendes, Rau Muringa, Jean Santiago e Ery Soares, como atrações da comemoração do Dia do Forró. O ingresso custa R$15 até às 23h, e depois passa a custar R$20.

Vila camaleão

A banda Os Muringa é a atração fixa do local FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Na Vila Camaleão, o forró é o destaque sempre aos domingos, de 18h às 22h. A banda Os Muringa é a atração fixa do local. Para curtir a programação, é preciso apenas pagar o couvert, no valor de R$5.

Kukukaya

O Kukukaya recebe artistas que fazem parte da história do forró em Fortaleza FOTO: DIVULGAÇÃO

A casa tem um estilo mais tradicional, no qual o pé de serra predomina. O Kukukaya já foi palco para artistas que fazem parte da história do forró em Fortaleza como Eliane, Lagosta Bronzeada, Brasas do Forró e Vicente Nery. No Dia do Forró, o espaço recebe o “Forró das Antigas”, com as bandas Limão com Mel e Noda de Caju.

Os ingressos custam R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$100 (casal). O local funciona todas as sextas-feiras e sábados, das 20h às 4h.

Homeless

O forró é atração garantida às quartas-feiras, a partir de 23h FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A programação de forró acontece sempre às quartas-feiras, a partir de 23h. Durante os meses de dezembro e janeiro, temporada de férias, o Homeless recebe o Forró Manzape como atração fixa. A entrada custa R$10.

Ritmo Urbano

A programação especial do Dia do Forró recebe Os Muringa, Mara Oliver e Forró de Rabeca FOTO: DIVULGAÇÃO

O forró tem espaço garantido no Ritmo Urbano às sextas-feiras, das 22h às 4h. A programação especial do Dia do Forró recebe Os Muringa, Mara Oliver e Forró de Rabeca. No sábado, o ritmo se mistura com o Pop e o Rock, com apresentações de Camila Marieta, Marcelo de Holanda e The Mob, no mesmo horário. Para entrar, o ingresso custa R$25.