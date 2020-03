Dia da Mulher: programação especial tem shows, festivais e exposições

Todo Dia Internacional da Mulher (8/3) reforça questões importantes de uma luta feminina histórica por condições de vida e de trabalho equiparadas às dos homens. Em Fortaleza, o período também dialoga com essa proposta por meio de opções culturais variadas. Shows, exposições, contação de histórias e lançamento de livro estão entre as atividades previstas para discutir o tema.

SHOW

Ilustríssimas: Indiana Nomma, Aparecida Silvino e Luiza Nobel

Luiza Nobel se apresenta com uma banda só de mulheres em um repertório negro FOTO: CAMILA LIMA

Sexta (6), às 18h, no ADUFC Sindicato (Av. da Universidade, 2346, Benfica). Gratuito. (3066.1818)

Para homenagear a mulher afrolatina e caribenha, o projeto Ilustríssimas começa a noite com Luiza Nobel + Baile Preto, com uma banda só de mulheres em um repertório negro. Com percussão forte e arranjos swingados, o show embala ritmos historicamente desenvolvidos por culturas da diáspora africana mesclados à vivência da negritude.

Em seguida, a cantora, compositora e regente cearense com mais de 30 anos de carreira, Aparecida Silvino, apresenta músicas autorais, nuances sonoras das raízes do Ceará e clássicos da música nacional.

Indiana Nomma fecha o momento com seu tributo "10 anos sem Mercedes Sosa". A cantora hondurenha-brasileira empresta seu timbre e sua presença fascinantes à "voz dos que não tinham voz", como era conhecida Mercedes, interpretando ritmos do folclore argentino.

Lia de Itamaracá em show “Ciranda de Ritmos”

Lia de Itamaracá ficou conhecida no Brasil e no mundo por ser referência de cantora em ciranda FOTO: JANINE MORAES

Domingo (8), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.4138)

A mais famosa cirandeira do Nordeste apresenta no palco do Cineteatro o show “Ciranda de ritmos”. Lia de Itamaracá ficou conhecida no Brasil e no mundo por ser referência de cantora em ciranda. Não à toa, os versos mais famosos do ritmo carregam o nome dela. No entanto, além de cirandar, a artista também passeia por outras sonoridades da música popular nordestina e, sobretudo, pernambucana.

Show ILYA

A artista lançará o clipe da música “Sereno Doido” FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (8), às 20h, no Porto Dragão (Rua Bóris, 90, Centro). Gratuito.

No Dia Internacional da Mulher, ILYA apresenta seu novo show, “Terra à Vista” em Fortaleza. A apresentação teve sua estreia no Brasil Summerfest 2019, em Nova York. Antes de cantar, a artista lançará o clipe da música “Sereno Doido”, A ideia do vídeo é unir personas com objetivo de empoderar a diversidade feminina que existe, sobretudo, na cena cearense. A obra é a primeira canção do álbum “Doces Náufragos”, lançado em 2018.

ESPECIAL

Festival HerVolution

O festival homenageia a cantora, compositora, atriz, diretora e produtora cinematográfica Barbara Joan Streisand FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 16h, na Casa Pagu (Av. da Universidade, 2322, Benfica). Ingresso: R$10 (99280.7911)

Esta edição do Festival HerVolution homenageia a cantora, compositora, atriz, diretora e produtora cinematográfica Barbara Joan Streisand. A artista é vencedora de 2 Oscars e foi a primeira mulher a, simultaneamente, produzir, dirigir, escrever e atuar em um filme ("Yentl", de 1983). Na programação do evento está a exibição dos filmes "Boca de Loba", "O Vigia" e "Soturna". As atrações musicais são Karine Alexandrino, DMUV, In Bloom, Dj Delírio e a banda Síncope. É possível ainda fazer tatuagens durante o festival.

Mulheres em Cena

A Rayane Forte participa da programação do Fuxico Musical FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

No Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Programação completa no site.

O Dragão do Mar realiza o ciclo programático "Mulheres em Cena", que destaca uma série de produções artísticas realizadas por mulheres, nas mais diversas linguagens. Às terças-feiras, dias 3, 10, 17 e 24 de março, às 20h, no Teatro Dragão do Mar, Maria Vitória apresenta "Duplicité", solo inspirado nos textos da escritora Clarice Lispector. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

No dia 13, também às 20h, no Teatro Dragão do Mar, a atriz e produtora Jéssica Teixeira encena "E.L.A.", montagem que aborda temas relacionados diretamente ao corpo: beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade, levando o público a refletir sobre aceitação. O acesso é gratuito mediante retirada de ingresso na bilheteria do Teatro, 1h antes do espetáculo.

O Centro Dragão do Mar também convida duas pesquisadoras para discutir o conceito de interseccionalidade dentro do feminismo, no dia 12, às 19h, no Auditório do Dragão do Mar. O debate "Diversas" contará com a participação de Izabel Accioly, mulher negra, mestranda do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, e Giovanna Santiago, advogada, cientista social, mestra em Sociologia pela UFC e pesquisadora do LEPEC (Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade). O acesso é gratuito.

A cada domingo de março, no Fuxico Musical, artistas mulheres se revezam na Arena Dragão do Mar, sempre a partir das 17h. A série de apresentações começa no dia 8 com o grupo Choro das Minas. No dia 15, Liana Fonteles apresenta, ao lado de Giorgi Gelashvili, recital de arte lírica. No dia 22, será a vez de Theresa Rachel e Marina Cavalcante esbanjarem seu talento. Rayane Fortes fecha a programação no dia 29.

Lançamento do livro "Mulheres atrás das câmeras"

Jane Malaquias participará da roda de conversa FOTO: DIVULGAÇÃO

Quinta (5), às 18h30, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475, Benfica). Gratuito.

Marcando o lançamento de "Mulheres atrás das câmeras", uma roda de conversa conta com a participação das cineastas Jane Malaquias, Josy Macedo, Kamilla Medeiros, Luciana Vieira, Noá Bonoba e as pesquisadoras Emilly Guilherme e Lilian do Rosário. O encontro terá mediação de Camila Vieira, organizadora do livro. A conversa abordará a história do cinema brasileiro feito por mulheres, as dificuldades e perspectivas de se fazer cinema no Brasil e os caminhos em direção à sustentabilidade do nosso audiovisual.

Contação de histórias - Malala e seu Lápis Mágico

A contação é baseada no livro infantil "Malala e seus lápis mágico" FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (7), às 17h, na Livraria Cultura (Rua Desembargador Lauro Nogueira N° 1500, Papicu). Gratuito. (4003.6511)

No mês da mulher a Livraria Cultura traz na programação infantil a história de Malala, a menina paquistanesa que mudou o mundo por lutar pelo seu direito de ir à escola. A contação é baseada no livro infantil "Malala e seus lápis mágico" e será feita pelo grupo Canta Verso Conta Prosa.

Mar de Mulheres

A colombiana Daniela Yara Cantillo apresenta o solo de dança contemporânea “Yugo” FOTO: IGOR CAVALCANTE

Dia 12 de março, às 16h, no Pátio do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

Um “Mar de Mulheres” artistas que pintam, desenham, bordam, escrevem, dançam, atuam, cantam e dão voz à luta por direitos. A programação inicia com a edição especial da Feira do Mar, com exposição e venda de desenhos, impressos, camisetas, cadernos e outras produções de artistas, alunas e ex-alunas da Escola. Das 17h às 19h, a professora e pesquisadora Núbia Agostinho realiza “Fios que tecem a vida”, projeto performático iniciado em 2019 em que, usando fios de cabelos cedidos por mulheres, ela borda os nomes das doadoras numa manta de algodão.

Já às 18h, também no pátio da Escola, a colombiana Daniela Yara Cantillo apresenta o solo de dança contemporânea “Yugo”. A partir das 19h, a escritora Nina Rizzi relança o livro “Sereia no copo d’água”, uma coletânea de poemas. Fechando a noite, às 20h, as artistas Nathália Rebouças, Letícia Monteiro, da banda Pulso de Marte, comandam a Marujada Mulheres, uma jam session com músicas autorais e repertório baseado em compositoras brasileiras, com participações de Luiza Nobel, Lila Almeida e grupo Filosofia Inverso.

EXPOSIÇÃO

Exposição “Design por Mulheres 2020”

De 6 de março até 8 de maio, no no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A mostra resulta do Projeto de Extensão Universitária do curso de Design da UFC. Nesta exibição é apresentado um panorama da trajetória de nove mulheres designers, que expressivamente produziram ou ainda produzem repertórios singulares contribuindo para a construção e transformação do cenário do Design dentro e fora do Brasil. O público, terá a oportunidade de dialogar com uma exposição de natureza visual, conceitual e iconográfica que envolveu essas nove narrativas em um projeto expositivo de forte identidade visual.

Abertura da exposição “Adjetivo Feminino”

Sexta (6), às 17h, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição traz obras artísticas como pintura, desenho, gravura, escultura, bordado e tapeçaria de 27 artistas mulheres com atuação profissional no Ceará, incluindo duas eras: artistas que atuaram no século XX e cujas obras fazem parte do acervo particular do MAUC, e um grupo de artistas contemporâneas. Com a intenção de mostrar o olhar feminino e de apresentar ao público cearense obras que retratam o fazer artístico destas mulheres, a exposição une dois momentos da arte cearense feminina.