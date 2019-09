Dia da Bailarina: conheça lugares para praticar a modalidade na capital

Postura, força, leveza nos movimentos e muita disciplina são as características principais de quem se dedica ao estilo de dança mais clássico: o ballet. Entre pliés e passés, o Dia da Bailarina - ou bailarino - é comemorado anualmente no Brasil no dia 1º de setembro.



O estilo surgiu no século XV na Europa renascentista e conheceu seu apogeu no século XIX.



Já no Brasil, o ballet chegou em 1927, quando a bailarina russa Maria Oleneva fundou a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Mercedes Baptista, Ana Botafogo e Márcia Haydeé estão entre os grandes nomes do ballet brasileiro.



A profissão de bailarina profissional é regulamentada e reconhecida no país pela Lei nº 6.533, de 24.05.1978 e pelo Decreto-Lei n.º 82.385 de 05.10.1978.



Para dançar

Em Fortaleza, as opções para quem quer se dedicar à arte do ballet são numerosas. Do clássico ao fitness, a modalidade é abordada tanto em estúdios especializados no estilo como em academias de musculação. O Verso selecionou alguns destaques no ensino do ballet na capital, confira abaixo:

- Porto Iracema das Artes

Endereço: Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema

Contato: 3219.5865

- O Casulo

Endereço: Av. da Universidade, 3319, Benfica

Contato: 85 98780.0000

- Academia Tereza Passos

Endereço: Rua Monsenhor Bruno, 1550, Meireles

Contato: 3244.1290

- Madiana Romcy

Endereço: Rua Tenente Benévolo, 1311, Meireles

Contato: 3244.3899

- Centro de Ballet Clássico Mônica Luiza

Endereço: Sede Aldeota (Rua Silva Paulet, 2600, Aldeota), Sede Eusébio (Rua Santa Cecília, 1142, Pires Façanha), Sede Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz)

Contato: 3246.9647 / 3181.4837 / 3271.1377

- The Biz Escola de Artes

Endereço: Av. Washington Soares, 909, Edson Queiroz

Contato: 3051.0130

- Escola de Dança Passos

Endereço: Rua Rafael Tobias, 2222, Lagoa Sapiranga

Contato: 3276.8831

- Escola de Ballet Goretti Quintela

Endereço: Sede Centro (Rua São Paulo, 1718, Centro), Sede Cidade dos Funcionários (Av. Viena Weyne, 900, Cambeba)

Contato: 3238.2631 / 3172.4449

- Bailart

Endereço: Rua Monsenhor Otávio de Castro, 520, Fátima

Contato: 3226.6844 / 98782.3260

- MOVA Estúdio de Dança

Endereço: Rua Cinquenta, 228, Jereissati II, Maracanaú

Contato: 85 98601.9593

- Escola de Dança Arte e Movimento

Endereço: Rua 18, 31, Novo Maracanaú

Contato: 3467.8981

- SESC

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro

Contato: 3452.9090



- Escola de Ballet Lucymeire Aires

Endereço: Av. Benjamin Barroso, 95, Monte Castelo

Contato: 98649.5675



- Studio Sandra Veloso

Endereço: Av. Sabino Monte, 3800, São João do Tauape

Contato: 98791.8513