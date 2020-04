Di Ferrero se recupera do coronavírus e lança a música 'Vai Passar'

Depois de contrair o novo coronavírus e se recuperar, o cantor Di Ferrero, 34, escreveu uma música com uma mensagem positiva para as pessoas que estão em quarentena.

A canção, cujo nome é "Vai Passar", fala sobre o que o cantor passou e procura ajudar aqueles que passam pelo mesmo. No refrão, ele canta: "Vai passar, logo a gente volta a se abraçar, porque tudo vai passar".

Di Ferrero anunciou que foi diagnosticado com o novo coronavírus em meados de maio por meio de vídeos publicados nos Stories, do seu Instagram. "Eu fui diagnosticado com coronavírus. Queria falar que estou bem, estou me cuidando. Estou isolado, vou ficar mais alguns dias isolado", disse.

No vídeo, Ferrero afirmou que teve sintomas de uma gripe. "Estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem."