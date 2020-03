Di Ferrero revela complicação pulmonar após coronavírus

O cantor Di Ferrero, 34, contou por meio de publicação no Instagram que teve um problema pulmonar após ter sido infectado pelo Covid-19. O vírus teria intensificado um problema de saúde que o cantor enfretava antes da epidemia.

"Passando pra dizer que estou cada dia melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens. Tem cinco dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios. Tive um problema no pulmão, já tinha complicações antes e já estou bem melhor", afirmou.

O artista ainda destacou que não ia compartilhar a medicação que tomou, pois cada caso necessita de uma avaliação médica específica. "Como disse na live , não vou fazer o exame pra não tomar a vez de alguém que precise mais que eu nesse momento. Galera, muito importante se resguardar agora e só fazer o exame ser for realmente preciso. Vamos se cuidar e cuidar um do outro", acrescentou. "Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa".