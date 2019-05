DFB Festival inicia promovendo a cultura e moda local

O primeiro dia de DFB Festival 2019 reuniu, no Aterro da Praia de Iracema, nomes relevantes da moda em uma noite com clima praiano. Nesta edição, a estrutura do espaço é composta pelas salas de desfile, por uma feira de expositores de mais de 60 marcas cearenses e autorais, bem como os palcos dos shows que acontecem paralelamente.



A marca autoral Parko abriu a programação de desfiles no palco do DF Beach Club ousando com modelos fora do padrão. Montado na areia, o setor aposta em uma apresentação com clima descontraído e show ao vivo. A coleção “do good get good” surgiu a partir do conceito de colher o que se planta, composta por peças com pinceladas lúdicas em preto, branco e tonalidades terrosas.

Outro destaque da noite foi o desfile de Almerinda Maria, a nova coleção da designer presta homenagem à Carmen Miranda e é intitulada como Tropical Chic. Com tecidos nobres, as peças feitas à mão trabalham com bordados e rendas e mesclam as cores tradicionais da marca com tons de fruta e temperos típicos do Brasil.

A programação contou ainda com desfiles de Victor Cunha com Caio Nascimento, Homem do Sapato, Gisela Franck e Água de Coco. À tarde, o público pôde conferir oficinas e palestra com Dudu Bertholini no Auditório DPM.

Experiência

Janaína Câmara trabalha com confecção e resolveu participar do DFB pela primeira vez. Para ela, a experiência está sendo ótima. O interesse veio a partir de um curso técnico que ela começou a fazer. “O professor do curso incentivou a gente a vir, também estou participando de outro evento e fiquei curiosa em conhecer”, conta.

Já para Cibele Girão, o DFB é evento marcado na agenda. “Eu acho muito interessante que o Ceará floresça esse mundo ligado à moda, à cultura, bacana pois consigo ver muitas coisas da cultura local”, opina. O novo local do evento também foi elogiado por ela, bem como a estrutura.



Música

Em 2019, o DFB Festival conta com dois palcos musicais, o Sesc e o Cores. Nesta quarta-feira (15), as atrações foram Banda Regina George, Banda Reite, Ballet Madiana Romcy, Projeto Rivera, Two Notty e Tulipa Ruiz.

A programação segue até sábado (18) e traz nomes como Marcelo Jeneci, MC Pocahontas e Melim.