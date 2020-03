DFB Festival 2020 é adiado; novas datas ainda serão divulgadas

O DFB Festival 2020, que aconteceria entre os dias 1º a 16 de maio, foi adiado conforme orientações das medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, conforme nota da assessoria do evento divulgada nesta segunda-feira (16).

“Desfiles, shows, palestras e talks do Evento reúnem milhares de pessoas; nesse momento, evitar uma aglomeração desse tamanho é um gesto de responsabilidade e respeito, junto a cada designer, artista, funcionário, colaborador e parceiro envolvido no DFB, além de toda a cidade de Fortaleza", explica Cláudio Silveira, diretor do evento.

Posteriormente, as novas datas serão divulgadas para a realização do DFB. Outros eventos já foram cancelados ou adiados em Fortaleza.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.