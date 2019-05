DFB Festival 2019: influencer Paulinha Sampaio e diretor Claudio Silveira relembram memórias

No primeiro teste para desfile no Dragão Fashion, a hoje influencer Paulinha Sampaio ouviu do diretor do evento, Claudio Silveira: "é, você é estranha". Com alguns truques e muita vontade, ela conseguiu desfilar e nasceu ali uma relação de admiração e apoio da criatividade cearense.

> Confira os looks do primeiro dia do DFB Festival 2019

Em uma conversa descontraída e divertida com a jornalista Gabi Dourado, os dois trocam lembranças desses 20 anos de evento. Os primeiros desfiles, os desafios e os imprevistos fazem parte das memórias. Além disso, Claudio e Paulinha contam as expectativas para os próximos dias de DFB Festival, que segue até sábado (18).