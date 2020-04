"Desinformada, alienada", declara ex-marido de Ivy sobre falas consideradas racistas da sister

Os comentários da participante do BBB20, Ivy Moraes, são frequentemente considerados racistas por internautas e famosos. Além do público, o ex-marido da modelo, Rogério Fernandes, e pai do filho dela, comentou as declarações da sister e afirmou que não ver maldade no que ela fala. "Ivy é desinformada, alienada mesmo de qualquer assunto que se refere ao racismo, ao nazismo e até mesmo ao feminismo", disse.

O empresário também afirmou que ela não difere as pessoas pela cor da pele. "Ela expôs uma opinião dizendo que todos pra ela são iguais, ela não difere a pessoa pela cor. Marcela, que tem grande conhecimento a respeito do assunto, a corrigiu e explicou sobre a perseguição que os pretos sofrem", contou.

A polêmica mais recente ocorreu na última segunda-feira (6) após o jogo da discórdia. Ivy disse que não concordava com as falas de Babu sobre questões raciais e via isso sendo usado pelo ator como estratégia de jogo. Ela negou ser racista por adorar ficar bronzeada.

A namorada de Babu, Tatiane Melo, chegou a comentar as declarações da sister e aponta as atitudes da modelo como racismo estrutural. "Quando você tenta julgar uma pessoa, não se aproxima para ouvir e ainda a chama de monstro e ri do seu pente, é um ato de preconceituoso. Ela fica falando mal do Babu o dia todo para as outras meninas da casa", explicou.

A Preta Gil também falou sobre as atitudes da participantes da casa. A cantora disse que não consegue nem postar nada porque sente ânsia de vômito. Já Fernanda Paes Leme publicou: "Tirando Ivy, eu consigo enxergar coisas boas em todas".