Designer cearense vence concurso e lança modelo de calçado com marca de sapato nacional

A designer cearense Carla Colares venceu o concurso "Melissa Next" com o modelo "Geometric Rupture". O evento da Melissa permite que profissionais da moda criem novos modelos de calçados para a marca. A edição de 2020 apresentou mais de 3 mil inscrições, mas só cinco finalistas foram levadas a júri popular.

O calçado da cearense obteve mais de 190 mil votos, sendo escolhido por cerca de 47% do público votante. Além de lançar o modelo com a marca, Carla também vai ganhar uma viagem para Londres e terá seu nome reconhecido internacionalmente.

O Geometric Rupture surgiu de um duelo entre o tradicional e a ruptura Reprodução/Instagram

A "Geometric Rupture" é inspirada nos planos e cores das formas, atrelada a um conceito entre cheios e vazios. A designer usou referências do concretismo, movimento artístico vanguardista que surgiu na Europa no início do século XX, e da arte contemporânea expressa na escultura flutuante “The London Mastaba”, dos artistas Christo e Jean Claude.

O novo modelo da Melissa tem formato geométrico, com diversos planos e cores. O solado do calçado também possui uma textura que mimetiza diversos cilindros colados um ao outro.