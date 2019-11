Desembargador e escritor Durval Aires Filho lança e-book nesta quinta-feira (28), em Fortaleza

Desde cedo, por influência do pai jornalista, Durval Aires Filho se acostumou a viver entre livros e suplementos literários. Com o passar dos anos, ao lado da formação em Direito e da atuação como desembargador, começou a exercitar a escrita. Essa escolha se refletiu em alguns contos publicados e premiados, e no lançamento de sua obra mais recente, o e-book “Os homens da lua estão de volta”, primeiro do gênero novela de sua autoria.

O livro será lançado nesta quinta-feira (28), a partir das 19h30, no Instituto Durval Aires, localizado no mesmo prédio do Café Couture, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A aposta, no formato virtual, é uma tentativa de o autor se aproximar de um novo mercado. “As pessoas da minha geração têm muita reserva com relação ao e-book, porque o de papel tem essa questão do pertencimento; ele entra na sua vida como um personagem, companheiro. É difícil superá-lo, e nem vamos. Mas, infelizmente, as lojas físicas caminham para o desaparecimento”, analisa.

Em “Os homens da lua estão de volta”, Durval primeiro introduz essa reflexão sobre os formatos para só então contar a história de uma família de albinos, agricultores de soja, que trabalham a terra durante a noite, obtendo sucesso econômico. Na trama, porém, eles acabam perdendo injustamente a propriedade, o que vai acarretar numa série de dificuldades. “O livro fala da discriminação e da superação. Deus existe, mas como ele não interfere na miséria humana, a grande vitória será a Justiça. A Justiça será a superação. Não adianta ir atrás de amuletos, você mesmo tem que resolver seus problemas”, defende.

Ofícios

O e-book tem 72 páginas e foi escrito num período de dois anos. Durval espera o retorno do público virtual de leitores para uma possível impressão desse exemplar em meados de 2020. Enquanto isso, também já começa a maturar outra novela. “Tudo isso demanda muito tempo, porque eu vivo entre a literatura e a toga. Saí agora de uma sessão e tiro pelo menos uns dois dias pra escrever. Mas, na verdade, tudo é palavra”, acredita o autor.

Quando fala em Justiça, no livro “Os homens da lua estão de volta”, ele aciona um conhecimento que tem por formação universitária. “Na medida em que os personagens procuram advogados, juízes, há uma certa expertise sobre isso, do meu cotidiano profissional, de onde tiro a técnica. Mas faço isso de uma forma leve, porque as pessoas que leem se interessam mais pelos resultados gerais do que pela técnica”, avalia o desembargador cearense.

Durval não abre mão de compartilhar sua inclinação para a escrita com as pessoas que o rodeiam, e enfatiza a necessidade de atrair o maior número de colegas para o lançamento. Uma conversa sobre a obra e um café darão conta do encontro. Afinal, como ele mesmo diz: “o livro é virtual, mas os amigos não”.

Serviço

Lançamento do livro “Os homens da lua estão de volta”, de Durval Aires Filho. Nesta quinta-feira (28), às 19h30, no Instituto Durval Aires (R. dos Tabajaras, 554 - Praia de Iracema). Entrada franca.

Livro

Os homens da lua estão de volta

Durval Aires Filho

2019, 72 páginas

R$24,99