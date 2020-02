'Desde que conheci você, não preciso de mais nada', diz Guilherme ao se declarar para Gabi

Guilherme se declarou para Gabi durante festa Favela e Asfalto desta sexta-feira (22), no Big Brother Brasil, e disse que namorada foi "a melhor coisa" que aconteceu na sua vida. O casal estava afastado por conta do ciúmes que Gabi sente da amizade entre Gui e Bianca Andrade.

Gabi, que já tinha afirmado seu incômodo da aproximação entre os dois participantes em outras ocasiões, teve uma longa conversa com o boneco cenográfico da cozinha, que nomeou carinhosamente de Pitchulo. A sister se sentiu incomodada com dança de Guilherme e Bianca na pista, e relembrou alguns acontecimentos da Festa Guerra e Paz, quando a empresária admitiu interesse em Guilherme.

"Ele chega perto dela e fico meio mal. Não queria sentir isso, não. Fico com dúvidas se ele sentiu ou sente algo por ela", diz Gabi, que afirmou em seguida que ama o modelo. Após retornar à pista, a cantora foi surpreendida com uma declaração do namorado.

"Desde que entrei aqui e conheci você, e a gente começou a namorar, não preciso de mais nada. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não quero mais nada. Quero viver o máximo de tempo com você aqui. E acredito que a gente vá ficar junto até o final. E depois daqui também vamos ficar juntos, não vai acabar. Isso aqui foi a melhor oportunidade de ter te conhecido", disse.

O confinado havia contado à namorada que, caso ganhasse o anjo, imunizaria Bianca, por acreditar que há chances de a líder Rafa Kalimann indicá-la ao paredão. O comentário deixou a mineira enciumada e distante, mas tudo foi, aparentemente, resolvido após a declaração feita por Gui.