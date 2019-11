Desafio leva fãs de Nando Reis à Mostra Sesc de Culturas Cariri

A Mostra Sesc de Culturas Cariri deste ano vai propor aos fãs do cantor e compositor Nando Reis, que se apresentará no dia 12 de novembro, às 20h, em Juazeiro do Norte, o #DesafioAmostrados. Quem cumprir direitinho terá a chance de participar do sorteio para concorrer a um superprêmio: assistir o show diretamente do front stage, um kit da Mostra, conhecer o Nando Reis, e ainda tirar uma foto com ele.

Os desafios são brincadeiras que vão ser divulgadas nos stories do perfil oficial da Mostra no Instagram, durante o evento. Serão seis desafios no total, entre os dias 8 e 10 de novembro, que acontecerão em locais específicos da programação. Os locais poderão ser descobertos previamente, por meio de dicas que as redes sociais da Mostra irão divulgar com horas de antecedência. Os participantes deverão cumprir o desafio e publicar o momento em seu próprio Instagram, com a hashtag #DesafioAmostrados.

Quanto mais desafios o seguidor realizar, mais chances ele terá de ganhar. Isso porque cada desafio dará direito a um ticket para participar do sorteio final. O resultado será divulgado no dia 12 de novembro, até às 16h, no perfil da Mostra no Instagram. Serão, no total, dois sorteados, que terão direito a levar um acompanhante cada um.

Mais informações sobre a ação e o regulamento já estão disponíveis no site

Serviço:

Mostra Sesc de Culturas Cariri

Período: 08 a 12 de novembro

Local: Região do Cariri

Programação: Site e no aplicativo de celular “Mostra Sesc de Culturas”, disponível para Android e iOS

Acesso: Para os shows de abertura e encerramento, além dos espetáculos e apresentações em lugares fechados, é necessária a doação antecipada de 2 kg de alimentos não perecíveis, a serem trocados nas Unidades Sesc, em Juazeiro do Norte ou Crato, conforme limite de capacidade dos espaços, que serão doados ao programa Mesa Brasil Sesc.