Depois do 'bolinho', Wesley Safadão realiza grande aniversário de cinco anos da filha Ysis

O cantor Wesley Safadão celebrou os cinco anos de vida da filha do meio, Ysis, fruto do seu casamento com a influenciadora Thyane Dantas, com quem tem mais um filho, o pequeno Dom, de 9 meses. O herdeiro mais velho do cantor, Yhudy Lima, também curtiu a festança ao lado dos irmãos.

No evento, Ysis foi a grande atração de um show montado especialmente com ela. Dias antes, ela ensaiou com uma turma de dançarinos. A festa aconteceu na casa do forrozeiro, no Ceará.

No domingo (16), data real do aniversário, Wesley e Thyane realizaram um aniversário simples para não deixar passar a data.

Thyane e Safadão compartilharam os melhores momentos da noite nos stories do Instagram. "A princesinha do Papai! Tudo por vocês!", escreveu o cantor de forró em uma publicação da rede social, onde postou fotos com a família. Os convidados assistiram a apresentação da pequena como em um teatro.