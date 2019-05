Depois de sucesso em "A Escreva Isaura", Lucélia Santos e Edwin Luisi formam par romântico em novela

Lucélia Santos se prepara para atuar em uma nova novela. Dessa vez, em Portugal e em parceria com um antigo amigo, o ator Edwin Luisi. Eles formaram um dos casais mais famosos da dramaturgia brasileira em "A Escreva Isaura", exibida na Globo em 1976, e ainda fazem muito sucesso em Portugal. Os dois estão escalados para o folhetim "Na Corda Bamba", do escritor Rui Vilhena para o canal português TVI. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A novela ainda não tem data de estreia.

A história terá direção de Marcos Schechtman, que teve seu contrato com a Globo rescindido em 2015, após o fracasso de Salve Jorge (2012). O diretor e a mulher, inclusive, já estão morando em Portugal. Inicialmente, a direção da trama seria de Wolf Maia, mas ele acabou desistindo depois de criticar a forma de produção dos portugueses.

Escrita por Gilberto Braga, "A Escrava Isaura" foi uma das novelas da Globo mais vendidas no mercado internacional durante muitos anos.Exportada para mais de 80 países, desde que foi ao ar pela primeira vez no Brasil, entre 1976 e 1977, a trama é inspirada na obra do romancista Bernardo Guimarães, publicada em 1875.