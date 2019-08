Depois de 'Malévola', Angelina Jolie quer participar de Star Wars

Angelina Jolie, 44, já está confirmada como uma das protagonistas da nova produção da Marvel, "Os Eternos", e prestes a estrear em "Malévola 2". No entanto, a atriz expressa vontade de fazer mais uma produção da Disney, em um filme da franquia Star Wars.

"Eu falei com J.J. Abrams [diretor de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker'] no corredor. Eu disse para ele, 'Não faço ideia de por que ainda não estou em Star Wars'", disse a atriz em entrevista ao MTV News no final de semana. Jolie diz que ainda não sabe exatamente o que gostaria de fazer no filme, mas comentou sobre sua escolha por "Os Eternos".

"Eu acho que o que eles estão fazendo com o Universo Marvel é incrível, e eu tenho seguido isso e não há nada parecido hoje no cinema. Eu acredito que [o produtor] Kevin Feige é um gênio, e [a diretora] Chloé Zhao é única. Eu amo a diversidade do nosso elenco, e acho que vai trazer algo diferente."

O filme tratará da história de uma raça de super-humanos criados por alienígenas. No mesmo experimento em que surgiram os Eternos, também foram criados os Deviantes, uma "face corrompida" dos primeiros seres.

A produção chega aos cinemas no dia 6 de novembro de 2020, enquanto "Malévola 2" estreia no Brasil em 17 de outubro deste ano.