Depois da versão brasileira de 'Shallow', Cineteatro São Luiz exibe 'Nasce uma Estrela' de graça

Um dia depois da versão brasileira da música "Shallow" ser lançada oficilmente por Paula Fernandes e Luan Santana, o Cineteatro São Luiz convidou os espectadores para conferir a música original em duas exibições gratuitas de "Nasce uma Estrela". As sessões acontecem na terça-feira (21), às 19h, e na quarta-feira (22), às 16 horas.

A música-tema do filme lançado em 2018 ganhou o Oscar deste ano de Melhor Canção Original. Na última semana, os cantores brasileiros apresentaram trecho da versão da música e acabaram virando meme.

As brincadeiras se centraram no refrão da música que mistura as línguas portuguesa e inglesão no trecho "Juntos e shallow não". Na postagem oficial sobre a exibição do filme de Lady Gaga, o cineateatro fez referência ao meme.