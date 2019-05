Decisão da Câmara de Fortaleza isenta IPTU de pequenos teatros da Capital

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de lei que isenta pequenos teatros da Capital do pagamento de IPTU. A votação ocorreu na tarde desta quinta-feira (29).

A decisão beneficiará espaços como a Casa da Comédia Cearense e o Teatro da Praia, que tem enfrentado dificuldades para se manter funcionando. O ator Carri Costa, responsável pelo equipamento localizado na Praia de Iracema, comemorou a decisão nas redes sociais. "Ganha a cultura de Fortaleza. Que venham mais conquistas", disse.

Com a aprovação do texto, imóveis considerados de uso exclusivo ou predominantemente para o teatro, ponto de cultura ou espaço cultural, com capacidade para um público de até 300 pessoas, sejam classificados como isentos no código tributário de Fortaleza.

A projeto, que teve o vereador Guilherme Sampaio (PT) como relator, foi apresentado pela Prefeitura de Fortaleza e tramitava na Casa desde o dia 30 de abril. Agora, segue para a sanção do prefeito Roberto Cláudio (PDT).