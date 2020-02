Deborah Secco ousa com fitas de couro na Marquês de Sapucaí

Heroínas inspiraram as fantasias de Deborah Secco, 40, neste Carnaval. Na noite desta segunda-feira (24), no segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro, a atriz apareceu na Marquês de Sapucaí vestida com uma fantasia feita só de tiras de couro sintético sobre uma segunda pele tão fina que nem parecia que ela estava sutilmente coberta.

Na primeira noite de desfiles das escolas do Rio de janeiro, no domingo (23), Secco apareceu com um body metalizado e cabelos ruivos -uma versão de uma personagem que lembrava a She Ra dos desenhos animados. A atriz ainda desceu do camarote Allegria e sambou na pista da Sapucaí enquanto a escola Viradouro iniciava seu desfile.

Já o segundo figurino, que ainda tinha uma capa preta, não teve inspiração em uma personagem específica. A ousadia não passou despercebida.

Deborah começou já no Baile da Vogue, no início de fevereiro, a mostrar que seu Carnaval seria para ela reinar. Na festa, ela apareceu coberta apenas de tapa sexo, cobertura de mamilos e uma mistura de glitter prateado com glicerina. Além de joias caríssimas da Bulgária.

"Toda carne é ótima, seja mais gordinha, magrinha, branca, negra. A gente pode tudo nessa vida. Essa é a mensagem que quero com essa fantasia, porque quem paga nossas contas somos nós", disse Deborah na ocasião. "O que tenho de melhor está muito além de um corpo. Que a gente ame nosso corpo como ele é."