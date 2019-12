Deborah Secco muda visual para segunda fase da novela "Salve-se quem puder"

Escalada para a personagem Alexia na nova novela das 19h, "Salve-se quem puder", a atriz Deborah Secco passou por nova mudança no visual. Com os cabelos longos e ruivos, ela contou em entrevista ao jornal O Globo sobre a necessidade mudança na profissão e da preparação para estreia em janeiro do próximo ano.

Na nova trama, a personagem da Deborah passará por momento traumático: irá testemunhar a execução de um crime e entrará para o Programa de Proteção à Testemunha. Com um novo nome, Josimara, ela terá que transformar a identidade, o visual e o estilo.

"Eu amo mudar. Sou conhecida por ser bem camaleônica, disponível para as minhas personagens. Sou mais apegada às suas histórias do que a estética", afirma a artista. Ainda em outubro do ano passado, já havia passado por mudança para a personagem Karola, quando teve que raspar a cabeça para a novela "Segundo Sol".

A transformação para a segunda fase da nova novela foi feita no último domingo (15), com o cabeleireiro Anderson Couto. Questionada sobre qual modelo de corte adotaria novamente, a atriz escolhe o mais prático. "Se eu pudesse repetir um corte, seria o curtinho, sem dúvidas. Fui muito feliz com ele", conclui.