Deborah Secco fala sobre relacionamento com homem casado

Deborah Secco falou sobre sua vida íntima na última quarta-feira (4), em entrevista ao canal no YouTube de Thaís Fersoza. A atriz, que hoje está casada com Hugo Moura, revelou que já se relacionou com um homem casado.



"Eu estava numa relação muito ruim com um cara casado. Ele já estava há dez meses falando que ia se separar", relembrou. "Eu tinha que traí-lo para ir embora, me apaixonar por outra pessoa, porque parece que eu tinha apego aos maus-tratos da relação. Eu tinha apego a relações abusivas... traía para me livrar das pessoas", completou.



O relacionamento ocorreu após ela se divorciar do ex-jogador de futebol Roger Flores, com quem ficou entre 2009 e 2013.



Após fazer papel de amante, Deborah conheceu Hugo Moura, com quem está casada desde 2015 e tem uma filha, a Maria Flor. A atriz afirma que leva com ele uma relação de confiança e lealdade.



"Eu não era uma pessoa sincera, correta. Eu estava tentando ser melhor do que eu era. E com o Hugo eu tive esse insight. Falei: 'não vou errar com você e vou te contar quem eu sou'. Contei tudo na primeira noite", recorda.