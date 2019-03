Débora Nascimento e José Loreto são fotografados juntos no Rio de Janeiro

Débora Nascimento e José Loreto estariam reatando o casamento. A informação, dada pelo programa Fofocalizando, foi de que os dois atores passaram o fim de semana juntos, em viagem a Petrópolis, no Rio de Janeiro.

> Entenda a polêmica em torno da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento

> Débora Nascimento e José Loreto anunciam separação após três anos de casados

De acordo com o programa, os dois viajaram ao lado da filha, Bella, e da babá. Além disso, teriam dormido no mesmo quarto e posaram para foto com duas fãs. No entanto, a assessoria dos artistas não se manifestou até o momento.

A imagem foi publicada nas redes sociais por duas fãs dos atores Foto: reprodução/Instagram

Repercussão

Após o anúncio do fim do casamento, a situação envolvendo Loreto e Débora virou alvo de diversas especulações. A que mais repercutiu nas redes sociais foi a de que ele a teria traído. Além disso, o nome de atrizes como Marina Ruy Barbosa também foram envolvidos. A atriz, que faz par romântico com Loreto na novela "O Sétimo Guardião", negou qualquer relação com ele.

Em nota, dias após a separação, o ator também negou. "José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento", disse em nota. Em post no Instagram, ele chegou a pedir desculpas. "Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei".