De Solange Almeida a Larissa Manoela, veja como famosos estão passando a quarentena

Não é só você que está isolado em casa por causa do coronavírus. A quarentena também mudou a rotina dos famosos e o conteúdo que eles produzem nas redes sociais. De forma mais íntima, eles mostram como tem passado esse período com a família, como tem feito para manter os exercícios físicos e se juntam aos fãs nas lives. Confira:

Gusttavo Lima

No último sábado (28), Gusttavo Lima foi o responsável por animar a quarentena dos fãs. O cantor fez uma live no YouTube, intitulada de Buteco em Casa, de 5 horas e 3 minutos. O evento chegou aos trending topics global do Twitter e já conta com mais de 16 milhões de visualizações. A próxima live está marcada para o dia 11 de abril. Gusttavo também aproveitou o momento para mostrar junto com o cantor Leonardo, como os dois têm se protegido do coronavírus.

Xand Avião

Curado do coronavírus, Xand Avião fez aniversário na semana passada

Curado da Covid-19, Xand Avião fez aniversário na semana passada de um jeito diferente. O cantor disse que comemorou a data comendo pipoca e fazendo palavras cruzadas com a esposa, Isabele Temoteo. Em vídeos, ele tocou para os fãs durante vários dias, mas neste sábado (4), às 16h, Xand fará uma live no YouTube e promete animar ainda mais a quarentena.

Bruna Marquezine

Já sabemos o que Bruna Marquezine fez nesta semana. A atriz se empenhou ao máximo para manter a amiga Manu Gavassi no Big Brother Brasil. Nos stories e no Twitter, a atriz segue fazendo os melhores comentários sobre o reality. Fora isso, Marquezine tem um destaque na sua página do Instagram sobre dicas de como se proteger do coronavírus.

Solange Almeida

Assim como Gusttavo Lima, a cantora também aproveitou para manter a conexão com os fãs por meio de live. Mas Sol também é espectadora dos amigos e usa os stories para ajudar na divulgação de outros artistas.

Larissa Manoela

Larissa Manoela toma sol na grama do quintal para reforçar a importância da Vitamina D Foto: Reprodução Instagram

Larissa Manoela também entrou no mutirão em defesa da permanência de Manu Gavassi no BBB 20. Mas a atriz tem postado o que anda fazendo para se distrair na quarentena há mais tempo. Sem poder sair de casa para se exercitar, Larissa tem mantido a rotina com ajuda de vídeos de dança. Além disso, ela mostra que tomar vitamina D é importante e é um hábito que pode ser feito na grama do quintal.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank posa com os filhos durante quarentena Reprodução / Instagram

A apresentadora, que está grávida, segue em quarentena com o marido Bruno Gagliasso e os filhos Titi e Bless. Nas redes sociais, o clima em família prevalece e em seu canal do YouTube, Gioh mostra em vlogs a rotina e as brincadeiras para distrair as crianças.

Anitta

Apesar da reclusão por causa do coronavírus, Anitta viveu ótimos momentos nos últimos dias. Aniversariando no dia 30 de março, a cantora recebeu parabéns de ninguém mais, ninguém menos que Mariah Carey. Anitta já falou várias vezes, inclusive no aniversário de Mariah, que é três dias antes do seu, que a americana é sua maior inspiração. Nesta semana, a brasileira participou da live de quarentena de Miley Cyrus, ao lado de Ashley Longshore, Zoe Kravitz e Diplo.

Sabrina Sato

Uma certeza é que a Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, movimenta as redes sociais da mamãe. As brincadeiras da pequena animam a casa da apresentadora. Ela até aderiu aos cuidados contra o coronavírus e fez toda a família usar álcool gel. Muito bem Zoe!

Paulinha Sampaio

Paulinha Sampaio reveza a quarentena entre a casa e a fazenda Foto: Reprodução Instagram

A influencer cearense está aproveitando o momento ao lado do marido e do filho, e revezando a quarentena em casa e na fazenda. No Instagram, ela compartilha como tem lidado com os dias de reclusão e as atividades em família. Conhecida pelas fotos artísticas e de ótima resolução, Paulinha ensina aos seguidores como está produzindo o conteúdo sozinha durante a quarentena.

Marina Ruy Barbosa

Não é só nas redes sociais que podemos acompanhar a Marina Ruy Barbosa. A atriz está de volta ao horário das 19h na Globo com a reprise da novela Totalmente Demais. Além disso, Marina tem um compilado de dicas de prevenção contra o coronavírus nos destaques do Instagram. Mãe de filhos de quatro patas, a artista apresentou durante a quarentena sua nova gatinha e pediu sugestões de nomes aos seguidores.

Neymar

Outro que também é apaixonado por animais é Neymar. O atleta postou seus momentos de diversão com os cachorros no Instagram. Outra situação marcante do jogador na quarentena, foi o apoio a Felipe Prior no paredão desta semana do BBB 20, no qual ele foi eliminado. Neymar até dançou em uma publicação no Twitter a favor do arquiteto.