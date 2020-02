De Rebolation a Jenifer: relembre os hits do Carnaval dos últimos 10 anos

Fevereiro já começou e com ele os preparativos para a festa de Carnaval. Todos os anos uma música se destaca em todos os blocos carnavalescos e acaba virando um hit. Relembre as canções que fizeram sucesso nos Carnavais da última década.

2010

Rebolation - Parangolé

A canção alcançou as paradas da Billboard Brasil em quinto lugar. No mesmo ano, o Parangolé entrou para o Guiness Book, livro dos recordes, ao colocar 100 mil pessoas para dançarem o hit durante um festival de Salvador.

2011

A Liga da Justiça - Banda Leva Nóiz

A música é inspirada nos famosos super-heróis das histórias em quadrinhos. A canção carnavalesca conta a história de Superman, Coringa e Mulher Maravilha.

2012

Enfica - Banda Aviões do Forró

Pelo Brasil inteiro quem fez sucesso em 2012 foi a canção "Ai Se Eu Te Pego" de Michel Teló, mas no Ceará foi o hit "Enfica" que conquistou os foliões.

2013

Ziguiriguidum - Filhos de Jorge

A canção é uma adaptação da música cubana "Yiri Yiri Boum", de Thorn Silvestre Méndez Lopez. Na época, Dan Miranda e Marta, da banda Filhos de Jorge, falaram que o termo "Ziriguidum" significa para eles "molejo" e "balanço".

2014

Lepo Lepo - Psirico

A letra fala sobre uma pessoa que está com problemas financeiros que conquista seus parceiros amorosos por meio do "Lepo Lepo".

2015

Camarote - Wesley Safadão

Outro hit que agitou os Carnavais pelo Brasil em 2015 foi "Muriçoca", do Rei da Cacimbinha.

2016

Metralhadora - Banda Vingadora

Wesley Safadão também emplacou música no Carnaval 2016, com "Aquele 1%".

2017

Olha a Explosão - Mc Kevinho

Outro sucesso do Carnaval 2017 foram as músicas "Todo Dia", de Pabllo Vittar, e "Loka", feat de Simone & Simaria com Anitta.

2018

Envolvimento - Mc Loma

Ao lado do hit "Envolvimento", da Mc Loma, que colocou todo mundo para dançar no Carnaval 2018, Jojo Todynho fez sucesso nos blocos carnavalescos com a música "Que tiro foi esse".

2019

Jenifer - Gabriel Diniz

O hit do verão "Jenifer", que conta a história da moça do Tinder, ficou gravado na cabeça dos foliões junto com o funk e suas variações. Nesse ritmo, fizeram sucesso "Bola Rebola" de Anitta, "Gaiola" de Kevin o Chris feat. FP do Trem Bala, "Parado no Bailão", do Mc L da Vinte e "Malemolência" de Dynho Alves.