De princesa da Disney à cangaceira, Joelma anima live; top de cantora rasgou durante apresentação

Os fãs da cantora Joelma foram animados por uma live da paraense, na noite desta quarta-feira (27). Com três looks, ele dançou e cantou diversos hits da carreira. Vestida como cangaceira, Elza de "Frozen" e até parecida com personagens do game "Mortal Kombat", a vocalista foi surpreendida com o top que vestia. Durante coreografia, a roupa rasgou.

A transmissão da live de Joelma contou a participação das filhas da cantora, Natália e Yasmin. Elas informando a mãe sobre as arrecadações que chegavam. Ao todo, foram mais de quatro horas de show.

Após o top arrebentar na live, Joelma foi substituída rapidamente por uma das filhas que não sabia o trecho da música que estava sendo executada.



Veja trecho:



No início da apresentação, ela surgiu primeiro com uma bota preta e um figurino brilhante ao som de "Temporal". De máscara, o público ligou a imagem da cantora aos personagens de "Mortal Kombat". O segundo figurino foi todo dourado.

De vestido azul e luvas, o terceiro figurino de Joelma logo foi lembrado pelos fãs como as vestes da princesa Elsa, do filme "Frozen". Por fim, ela fechou a live de cangaceira.