De olho no Oscar, Amazon compra filme do cearense Karim Aïnouz

No páreo para representar o Brasil no Oscar, o filme "A Vida Invisível" vai ganhar distribuição nos cinemas dos Estados Unidos pela Amazon. O longa de Karim Aïnouz é o primeiro título latino-americano a ter seus direitos comprados pela empresa americana. Isso pode aumentar as chances do filme entrar na disputa pela estatueta.

A Amazon esteve à frente da distribuição de títulos como "O Apartamento", que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2017, e "Guerra Fria", que concorreu a três estatuetas. Mas o filme brasileiro escolhido só será anunciado em 27 de agosto após deliberação de uma comissão técnica da Academia Brasileira de Cinema.

São 12 títulos nacionais que concorrem pela vaga, numa edição particularmente forte. Além do filme de Aïnouz, "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, também é um fortíssimo concorrente - ganhou o prêmio do júri em Cannes.

"A Vida Invisível" é uma adaptação do romance de Martha Batalha e tem produção da RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira. O filme ganhou melhor filme na seção paralela Um Certo Olhar no Festival de Cannes deste ano. Em setembro, ele terá a sua primeira exibição na América do Norte, no Festival de Toronto. No Brasil, o longa estreia em 31 de outubro. Em Fortaleza, haverá uma exibição prévia na abertura do 29º Cine Ceará. A atriz Fernanda Montenegro, que faz participação especial no longa, será homenageada na ocasião.