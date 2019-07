De malas prontas pro Peru, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se divertem no aeroporto

O casal Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha arrumaram as malas e viajaram para o Peru de férias. A apresentadora do Encontro compartilhou o momento do check in no Instagram. "As férias vão ser curtinhas, mas mesmo assim, a gente fica como? F E L I Z. Tá...e um pouquinho bobo tb", escreveu a jornalista.

Túlio, que é deputado federal por Pernambuco, também usou as redes sociais para falar do momento e revelou ansiedade para conhecer o país latino-americano. "Partiu #AméricaLatina. Dá um grito quem vai realizar o sonho de abraçar uma lhama!", comemorou.