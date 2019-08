De José Loreto a Fernanda Montenegro: veja os artistas que virão para o 29° Cine Ceará

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega a sua 29ª edição. A programação, que acontece entre 30 de agosto e 6 de setembro, em Fortaleza, contará com mais de 40 filmes entre curtas e longas, exibidos nas salas de cinema. Artistas nacionais estarão na capital para prestigiar o evento, lançar filmes ou receberem homenagens.

Veja alguns que passarão pela cidade nos próximos dias:

Fernanda Montenegro

No elenco de "A Vida Invisível", do diretor cearense Aïnouz, Fernanda estará na abertura do festival, dia 30 de agosto. Fernanda Montenegro vive Eurídice brevemente na maturidade.

Carol Duarte

Revelação no papel do transsexual Ivan, na novela A Força do Querer, Carol também compõe o elenco de "A Vida Invisível" no papel da protagonista Eurídice Gusmão. A atriz virá para a abertura do Cine Ceará, em que o longa de Karim será exibido fazendo sua estreia nacional.

Lilia Cabral

No sábado (31), o longa “Maria do Caritó”, de João Paulo Jabur, terá sua première mundial, com a presença da atriz Lilia Cabral, que será a segunda homenageada do Cine Ceará, recebendo o troféu Eusélio Oliveira.

Marco Nanini

Na quinta (05), “Greta”, longa de Armando Praça que estreou no Festival de Berlim e é protagonizado por Marco Nanini, terá sua primeira exibição no Brasil, com a presença do diretor e do elenco.

Matheus Nachtergaele

Sexta-feira (6), será realizada a premiação e cerimônia de encerramento. O ator Matheus Nachtergaele será o terceiro homenageado do festival.

José Loreto

O ator, que interpretou o lutador Aldo em "Aldo - Mais Forte Que o Mundo", virá ao festival como convidado para entregar o troféu Eusélio Oliveira a Lilia Cabral, no sábado (31).

Luiz Fernando Guimarães

Depois do sucesso como Amadeu na novela "O Tempo Não Para", Luiz Fernando Guimarães também estará no Cine Ceará como convidado no dia do encerramento do festival (06) e entregará o troféu ao homenageado Matheus Nachtergaele.

Flávio Bauraqui

O ator virá para apresentar o Cine Ceará na abertura e também no encerramento

Marcélia Cartaxo

A atriz paraibana protagonista do filme cearense "Pacarrete" virá para a exibição do longa no Cine Ceará, no dia (6)

SERVIÇO:

29° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema - De 30 de agosto a 6 de setembro de 2019 em Fortaleza. Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, s/n - Centro) e Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema).

Mais informações: www.cineceara.com. Email: contatos@cineceara.com. Tels: (85)3055-3465 e 99134-1101. Instagram: @cineceara. Facebook: FestivalCineCeara.

Acesso gratuito mediante ingressos com distribuição no local.

Abertura dia 30/08: serão distribuídos 200 ingressos individuais na véspera (dia 29), a partir das 10h30, na bilheteria do Cineteatro São Luiz..

Para a programação de 31/08 a 06/09 (encerramento) no Cineteatro São Luiz: Distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada sessão. Gratuito.

Mostras no Cinema do Dragão: a partir das 14h, na bilheteria. Gratuito.