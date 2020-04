De 'Hulk' a 'Batman Begins': veja o que chega em maio na Netflix

Como acontece periodicamente, novos filmes e séries entrarão no catálogo da Netflix no mês de maio. Entre as principais novidades estão uma série de filmes de super-heróis, como "Hulk", "Batman Begins", "Batman vs Superman" e "Batman: O Cavaleiro das Trevas".

Para as crianças, as novidades vão de "Luccas Neto em: Acampamento de Férias 2" e "She-Ra e as Princesas do Poder".

Confira abaixo todas as estreias com datas confirmadas:



1º DE MAIO



DIAS SEM FIM - ORIGINAL NETFLIX

Condenado à prisão perpétua, um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram ao caminho do crime.



HOLLYWOOD - ORIGINAL NETFLIX

Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, esta minissérie acompanha um grupo de atores e diretores que sonham com o sucesso na Hollywood do pós-guerra. Custe o que custar.



VOCÊ NEM IMAGINA - ORIGINAL NETFLIX

Tímida e estudiosa, Ellie é contratada pelo meigo, atlético e pouco articulado Paul com a missão de ajudá-lo a conquistar uma garota muito popular na escola. Mas a nova e improvável amizade entre os dois se complica quando Ellie descobre sentir atração pela mesma menina.

GO! GO! CORY CARSON:CHRISSY - ORIGINAL NETFLIX

A família Carson vence um concurso de talentos com uma dança que Cory criou. Mas, quando "a Chrissy" vira moda, todos os olhares se voltam para a irmã dele!

BILLIONS - TEMPORADA 5

De um lado, um procurador federal ambicioso. Do outro, um magnata e mago do mercado financeiro. Em jogo, bilhões de dólares



4 DE MAIO



ANIME SCISSOR SEVEN - TEMPORADA 2 - ORIGINAL NETFLIX

Cabeleireiro de dia, assassino de aluguel à noite. Além de ganhar pouco, há controvérsias quanto ao seu talento, mas ele está de volta para a temporada 2.

7 DE MAIO



PJ MASKS - TEMPORADA 2 - HERÓIS DE PIJAMA

Os PJ Masks precisam encontrar maneiras criativas de impedir que os vilões dominem a cidade com suas novas geringonças.

THE EDDY - ORIGINAL NETFLIX

Em um bairro animado de Paris, o dono de um clube de jazz lida com o dia a dia dos negócios e os perigos da cidade. A série é dirigida pelo vencedor do Oscar® Damien Chazelle (La La Land), e outros

8 DE MAIO



MAIOR VIAGEM: UMA AVENTURA PSICODÉLICA - ORIGINAL NETFLIX

Neste documentário divertido sobre a história dos psicodélicos, celebridades relembram suas viagens alucinógenas mais marcantes com animações, encenações e muito mais.

11 DE MAIO



CONDENADOS PELA MÍDIA - ORIGINAL NETFLIX

Esta série documental analisa como a mídia pode ter influenciado os vereditos dos maiores julgamentos da história.

GOTHAM - TEMPORADA 5

Heróis e vilões lutam para sobreviver, e Bruce Wayne fica mais próximo de seu destino na temporada final de Gotham.

13 DE MAIO



A MISSY ERRADA - ORIGINAL NETFLIX

Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. O problema é que, sem querer, chamou a menina errada.

HUMAN NATURE

Graças aos avanços da ciência, nós já podemos reescrever o nosso próprio DNA. Mas será que isso é uma boa ideia?

15 DE MAIO



3ª TEMPORADA DE DINASTIA - ORIGINAL NETFLIX

Na terceira temporada, esta releitura da famosa novela americana dos anos 1980 escancara as disputas de poder entre duas das famílias mais ricas dos EUA.

23 DE MAIO



WHITE LINES - ORIGINAL NETFLIX

Com a morte repentina de seu irmão, Zoe abandona a vida tranquila em Manchester e viaja para Ibiza em busca da verdade.

15 DE MAIO



SHE-RA E AS PRINCESAS DO PODER - TEMPORADA 5 - ORIGINAL NETFLIX

As princesas se preparam para enfrentar o Mestre da Horda e seu implacável exército. Adora confronta sua maior adversária de todos os tempos: ela mesma.

UM CRIME PARA DOIS - ORIGINAL NETFLIX

À beira da separação, um casal é suspeito de assassinato. É melhor eles correrem para descobrir o verdadeiro culpado e se safar da acusação.

22 DE MAIO



TED

Depois de ganhar vida, um ursinho de pelúcia desbocado e baladeiro faz de tudo para impedir que seu dono se case com a namorada. Com Mark Wahlberg, que estreou em março, pela Netflix, o filme Troco em Dobro.

PAIXÃO OBSESSIVA

Tomada pelo ciúme, uma mãe arquiteta um perigoso plano para arruinar o novo relacionamento do ex-marido. Com Katherine Heigl.

28 DE MAIO

ANIME DOROHEDORO - ORIGINAL NETFLIX

Desmemoriado, Caiman conta com a ajuda da jovem Nikaido para tentar matar o feiticeiro responsável pela maldição que o deixou com cabeça de lagarto.

AINDA EM MAIO



Mulheres poderosas

Valéria - Original Netflix

Doces magnólias - Original Netflix

Supermães: Temporada 4 - Original Netflix

Batman VS Superman: A origem da Justiça

Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Noite sem fim

Desejo de Matar

Despedida em grande estilo

Luccas Neto em: Acampamento de férias 2 - Original Netflix

Thomas e seus amigos - Visitando a Rainha

Thomas e seus amigos - Feira de novidades

Thomas e seus amigos - O Futuro Chegou