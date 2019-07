Tiririca fez a festa de um grupo de brasileiros, em Cancún, no México, onde está passando férias com a esposa e a filha. O cearense foi abordado por conterrâneos no hotel de luxo que está hospedado e improvisou o maior sucesso da carreira: "Florentina".

Em coro, o grupo cantou o refrão e dançou a famosa coreografia. "Brasileiros em peso. Obrigado pelo carinho", publicou ele no stories do Instagram, nesta segunda-feira (22).