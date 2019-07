De férias no Ceará, Wanessa Camargo comemora carreira no México

Wanessa Camargo trouxe os filhos José Marcus e João Francisco para passar férias no Ceará. A cantora já esteve por aqui em julho do ano passado para curtir o litoral cearense. Em pausa na carreira, a artista conversou com a reportagem do Verso sobre como está sendo esse momento da vida, o contrato com a Televisa e novidades.

No início do ano, Wanessa assinou contrato com a emissora mexicana Televisa para cantar a música de abertura da série "Como Dice el Dicho", a de maior sucesso no país. Após a aposta no pop, a cantora lançou o reggaeton “Muñeca plastica” em parceria com a mexicana Brisa Carrillo.

Com pé já na língua espanhola, Wanessa conta que a proposta surgiu a partir da equipe de comunicação de Brisa. “Eles já conheciam meu trabalho e me procuraram para sugerir que gravássemos a música e o clipe para a série”, diz.

Apaixonada pelo México e pela cultura do país, a cantora topou o convite para participar da parceria. Ainda não há previsão para a série ser exibida aqui no Brasil, mas o público já pode conferir a música e o clipe na internet. “Em breve, vou lançar no meu canal do YouTube mais três músicas que gravei com três cantores em minha passagem por lá”, adianta.

Sobre a pausa na carreira Wanessa conta que está seguindo um ritmo desacelerado, sem correrias e que a pausa é necessária para repensar os caminhos que quer seguir. “Também tenho conseguido aproveitar mais as crianças, ficado mais em casa, vivido momentos muito legais em família”.”

“Deve vir muita coisa no segundo semestre. Ainda pretendo lançar bastante coisa esse ano e no ano que vem, músicas novas, tudo autoral, mas estou fazendo com calma, sem rapidez, sem loucura”, afirma.

Wanessa Camargo curte férias no Ceará Divulgação / Igor de Melo

A volta para o Ceará está sendo um momento de diversão para a família da cantora e de novidades para os filhos. “Quando o João veio ele ainda era bem pequeno, chorava porque não podia ir em todos os brinquedos, e agora está mais esperto. Dessa vez estou mais tranquila, porque eles já estão grandinhos, sabem nadar, e aí os papais tem um pouco de folga também (risos)”, admite.