De férias no Ceará, Karina Bacchi fala sobre maternidade: "principal realização pessoal"

A apresentadora e atriz Karina Bacchi passou alguns dias ao lado do filho e do esposo em Fortaleza, onde visitou praias e um parque aquático. No Instagram, compartilhou alguns dos momentos em família nas terras cearenses e, em entrevista ao Verso, falou sobre o contato com os seguidores na rede social, onde acumula mais de seis milhões de pessoas que a acompanham.

"Estar em contato com elas pelo Instagram é maravilhoso, porque consigo influenciar positivamente as pessoas através da minha vida, dos meus exemplos. É uma realização e um privilégio", explica.

Mãe do pequeno Enrico, Karina também administra a página do filho de dois anos. Segundo ela, a maternidade tem sido a principal realização pessoal até então. Enquanto isso, sobre o fato de compartilhar momentos da vida da criança, ela afirma que tudo é feito com muito cuidado. "No Instagram do Enrico priorizamos as fotos dele, respeitando sempre o momento em que ele está disposto a fotografar. Compartilhamos as alegrias dele, as descobertas, aprendizados, o nosso dia a dia e principalmente o nosso amor".

Nas vésperas de começar novos projetos na televisão, Karina não perde tempo ao falar da relação da família ao lado do atual marido Amaury Nunes. Em novembro do ano passado, os dois oficializaram a união em Barra de São Miguel, no estado do Alagoas. "Sou muito mais feliz hoje com Enrico e Amaury, minha família é um grande sonho realizado ao qual me dedico profundamente", diz ao afirmar ser grata pelo momento em que vive.