De fã a integrante da equipe de Raimundo Fagner: conheça a história de Yuri Eduardo

Se você imagina que a influência musical de Raimundo Fagner atinge somente quem o acompanha desde o auge da carreira, durante os anos de 1980 e 1990, está enganado. Fã de carteirinha do cantor cearense, Yuri Eduardo tem 24 anos é um exemplo de que a obra do artista setentão continua inspirando novas gerações.

Yuri Eduardo é músico e fã do cantor Fagner Reprodução / Facebook

Residente de Fortaleza, cidade natal de Fagner, ele convive com sua arte desde pequeno, por meio da mãe, já muito fã. Entretanto, somente conheceu seu trabalho mais atentamente por meio de um amigo do Rio Grande do Norte, Alan Arnon, que o apresentou o disco “Caboclo Sonhador”, de 1994. “Fiquei impressionado com aquele balanço e aquela voz. Afinal, era um disco de forró. Depois, fui buscar a referência visual. Consegui comprar o DVD “Amigos e Canções” e decorei todas as músicas em menos de uma semana”, recorda.

Apenas no ano de 2016 o admirador o conheceu pessoalmente, em um show no Cineteatro São Luiz, para onde Fagner retornará na noite deste domingo (13), em apresentação comemorativa dos 70 anos de idade. Desde então, fã e ídolo ficaram mais próximos do que imaginaria. “De lá para cá, criamos um contato bacana, tanto que hoje faço parte da equipe das redes sociais dele”.

Yuri ao lado de Fagner e do fisioterapeuta Helder Montenegro Reprodução / Instagram

Já tendo acompanhado o compositor de “Mucuripe” em diversos shows e momentos de descontração, Yuri Eduardo tem Raimundo Fagner não só como ídolo, mas como referência musical direta em seu trabalho. Sim, Yuri também canta e compõe. Com o lançamento iminente de seu primeiro EP, o jovem diz absorver para seu trabalho diversas contribuições do artista, como a qualidade das músicas e dos parceiros e a própria forma de cantar. “Nós que o temos como referência, nos sentimos estimulados a fazer uma música mais coesa, mais poética, pois ele sempre trouxe isso em seu trabalho”.

Inspirado nas inúmeras parcerias que Fagner fez em sua carreira, Yuri reúne em seu primeiro disco poetas de sua geração, como o amigo Alan Arnon (aquele mesmo que o apresentou às obras de Raimundo), além de referências musicais como Nonato Luiz, Fausto Nilo e Abel Silva.

Yuri Eduardo se inspira em Fagner para construir a carreira musical Reprodução / Instagram

Para Yuri Eduardo, a atuação do ídolo na cena musical é atemporal e ainda influenciará músicos de todas as gerações. “Fagner fez, faz e sempre fará parte da minha vida. É uma grande honra pode ter conhecido ele”.