De cabelo raspado, Selma Blair comemora alta do hospital após fase de tratamento intenso

Nesta quinta-feira (25), com uma foto em que aparece com o cabelo raspado, ela anunciou que uma parte de seu intenso tratamento chegou ao fim. A atriz conhecida por seus papéis em filmes como "Legalmente Loira" e "Segundas Intenções" ficou um tempo no hospital e agora irá para casa. A doença crônica do sistema nervoso central provoca fadiga, dor e problemas de coordenação.

"Hoje é um marco. Fui liberada do cuidado de uma grande equipe de enfermeiras e de um visionário 'Dr. Who" que acredita na minha cura tanto quanto eu", escreveu a atriz no Instagram. "É um processo. E continua sendo um processo. Serei imunodeficiente pelos próximos três meses, ao menos".

Nesta semana, ela foi capa da revista People e falou sobre como lida com a doença e tenta se manter ativa para ter uma vida normal ao lado do filho de oito anos. "Ele tem sido muito forte", afirma a atriz, que é motivada pela criança o tempo todo. "Minha doença não é uma tragédia, mas eu digo a mim mesa: 'Você terá que viver de uma forma em que sirva de exemplo para você mesma e para o seu filho'".

Blair tem se submetido a diversos tratamentos desde que foi diagnosticada com a doença. Ela aceita o fato de que terá bons dias e maus dias, sem nunca saber como ela vai acordar, descreve a reportagem da revista People.

"É uma fraqueza e uma fadiga constante. Tenho vontade de vomitar o tempo todo", disse a atriz, que não deixa de celebrar os bons momentos. "Comemoro tudo. Quando consigo tomar um banho ou passar o delineador", afirma.