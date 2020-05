De Babu a Luciano Huck, famosos lamentam morte do menino de 14 anos no Rio

View this post on Instagram

Como se não bastasse toda tristeza devido à pandemia, acontece agora essa tragédia com João Pedro no Complexo do Salgueiro. O vírus da violência continua, no presente, a massacrar o futuro do Brasil. Banalizar o assassinato de um menino de 14 anos é inaceitável. Causa indignação esse extermínio de jovens pobres e negros nas comunidades país afora. Não é só no Rio. Isso é uma doença nacional que exige responsabilidade social de todos nós em busca da cura. Triste. Muito triste.