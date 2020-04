Das varandas e lajes, moradores de Fortaleza ressignificam relações com a cidade durante a pandemia

O maior movimento da Praia do Futuro que Bruno tem visto pela varanda é o do mar. Os passarinhos começaram a visitar mais frequentemente a casa de Daniella, na Aldeota. A chuva tem cumprimentado Arthur pelas grades, na Sapiranga. E o verde das árvores contrasta com um Castelão há semanas vazio, situação difícil de Géssica imaginar da sua laje, no Barroso. Ao lado de pais, mães, irmãos, companheiros e filhos, eles têm vivido a pandemia por coronavírus numa Fortaleza outra, mas também possível.

Redescobriram a cidade a partir de um cômodo da casa antes pouco utilizado, considerado até mesmo um acessório estético para muitos, mas que sempre foi ponte para o mundo lá fora, que hoje tantos sentem falta de respirar. Sim, eles reconhecem o privilégio de ter uma varanda ou uma laje em tempos de quarentena. E aproveitam o novo espaço favorito da casa por até 12h de um dia com 24h, seja para fazer exercícios físicos, aguar as plantas, ouvir música, estudar, trabalhar e até mesmo promover uma feijoada em família para descontrair.

A varanda também virou um espaço lúdico para Daniela Gesser brincar com a filhinha Foto: Paulo Tomé Oliveira

Outro domingo desses, estava a estilista Daniela Gesser assistindo, de casa, um show do sanfoneiro Waldonys. O gênero musical, confessa, não é seu favorito, acostumada a ouvir Hip Hop, R&B, New Jazz, Rock e música eletrônica. Mas o que a fez cantar os forrós mais tradicionais do Nordeste foi um sentimento de pertencimento provocado pelo ato-show do cantor.

“Nos sentimos acolhidos pelo Waldonys. Tem sido uma oportunidade de sentir estar em coletividade”, atesta. Além disso, o panelaço com a vizinhança durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro também se tornou uma interação garantida.

Em isolamento social desde o último dia 13 de março, com o marido Paulo Tomé, 38 anos, e a filha de 1 ano e 6 meses, Amy Gesser, a estilista tem uma nova rotina, que inclui o convívio familiar na varanda de 6h às 18h.

“Todo dia nos alongamos, tomamos sol às 8h, lemos e-mails e mensagens de trabalho enquanto tomamos café. Depois programamos algumas atividades diferentes como pintura, circuito cross baby, piscina de bolinhas, escultura de massinhas, bolinhas de sabão...Mas o favorito de Amy tem sido a leitura de livros físicos na varanda e o teatrinho na rede”, descreve a mãe.

Ela, que até então acreditava desnecessário tanto espaço para este cômodo da casa, hoje encontra nele um alento. “Sem isso estaria sendo muito mais difícil! Traz um pouco a sensação de sair de casa, de ver o mundo acontecer, de poder sentir o sol, a noite. Montamos o espaço diariamente pela manhã, mas vale o esforço todos os santos dias”, admite Daniella.

A poucos quilômetros dali, o engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, Bruno Viana Ribeiro, 31 anos, divide os dias de isolamento, no bairro Vicente Pinzón, com a companheira Ananda Pioner Escobar. A paisagem litorânea que os dois já estavam acostumados a contemplar voltou a ter um significado especial.

“Com o passar do tempo, aquele local de vista tão bonita se torna comum, então nesse momento pude aprender a valorizar mais o espaço que tenho dentro do apartamento em todos os instantes”, admite.

Desde o dia 18 de março, quando iniciaram a quarentena, a varanda deixou de ser um cômodo de encontro entre amigos e familiares para servir à prática de atividades físicas. “Faço crossfit e lá aprendemos vários exercícios com a utilização de pesos e também sem eles. O box do qual participo vem disponibilizando diariamente treinos para serem feitos em casa, assim como diversos outros profissionais da Educação Física tem feito”, pontua Bruno.

Bruno Viana improvisa a academia na sacada e ainda contempla a vista para o mar

A interação com vizinhos, porém, é algo restrito no caso dele, visto que muitos dos apartamentos na região da Praia do Futuro são de aluguel por temporada, e a maioria se encontra vazio agora. De toda forma, o engenheiro reconhece um alívio proporcionado pelo cômodo.

“Minha rotina nesse ambiente mudou, pois voltei a realizar atividades que há tempo não fazia, como contemplar mais a paisagem e fotografá-la, e até mesmos coisas novas como o cuidado das plantas junto com a minha esposa”, partilha.

Do outro lado

Na periferia de Fortaleza, o contato entre vizinhos por meio da varanda ou da laje sempre foi valorizado, e nesse momento de quarentena, vem ganhando ainda mais força. O estudante de Estatística Arthur Pinheiro Lima, 22 anos, está em isolamento com a família desde que as aulas da Universidade Federal do Ceará foram suspensas. Mas diz ter interagido com o pessoal do bairro Sapiranga por atrás das grades, “conversando mesmo, trocando informações, sabendo novidades”.

Estudar, fazer leituras, descansar na rede, ver filmes/séries, tomar um ar fresco e até bater umas fotinhos para trabalhar a autoestima tem sido sua diversão. Mas, da varanda, Arthur também reflete sobre uma dinâmica desajustada.

Arthur Pinheiro aproveita o espaço para observar a rua, ler e descansar na rede

“Observar o fluxo dos carros, as motos. Reconhecer meus privilégios, como o de possuir uma casa, dentro de uma das cidades mais desiguais do País. Ajudar sempre que possível, pessoas que se encontram diretamente afetadas por essa desigualdade e estão em situação de rua. Acho que é isso que tem sido minha relação com a cidade através daqui”, sentencia.

A atendente Géssica Sá Gomes, 24 anos, por sua vez, dispõe de uma laje para se distrair depois da rotina de trabalho como atendente em um hospital de Fortaleza. Por ser vinculada a um serviço essencial, ela continua saindo do Barroso diariamente, mas somente com este propósito.

Quando retorna, a comunicação com os vizinhos é toda por meio deste espaço da casa, que, além disso é também onde ela toma banho de sol no fim de semana e até come uma boa feijoada feita pelo pai, Francisco Gomes Neto, 53 anos, para os seis filhos. “A laje tem se tornado uma válvula de refúgio constante, é fácil de ser ressignificada, dependendo da forma que você deseja ocupar”, pontua.

Na laje da casa de Géssica Sá Gomes, o pai, Francisco Gomes Neto, 53 anos, prepara uma boa feijoada para os seis filhos

Sobre esta sensação, a psicóloga e psicanalista Sabrina Serra Matos, professora da Universidade de Fortaleza, reconhece este cômodo da casa como algo que “pode funcionar como uma estratégia para driblar o insuportável”. Mas faz a ressalva que isso não é regra para todos. “Quem sabe a pandemia possibilite nos depararmos com a nossa vida, com as nossas escolhas, com os vínculos que estabelecemos”, aponta.

“A ameaça que a Covid-19 representa nos coloca diante de um luto no que diz respeito a um tempo que não mais existe. Por isso dizemos que esse vírus diminuto conseguiu destronar o nosso narcisismo. A experiência com o isolamento coloca cada um diante da sua própria existência. Das suas inquietudes”, completa a psicóloga.

Sabrina destaca que ter em mente que não é uma situação pela qual só você está vivenciando, e sim o planeta, pode ser útil. A partir dessas diferentes estratégias, portanto, a vida resiste, e Fortaleza também resistirá.