Daniela Mercury surpreende e divide trio com Alinne Rosa no segundo dia de Fortal

Daniela Mercury fez participação no trio de Alinne Rosa na segunda noite do Fortal 2019. A cantora prestigiou a estreia da ex-vocalista da banda Cheiro de Amor no Corredor da Folia e animou os foliões em dueto.

A rainha do axé cantou clássicos do repertório como "Rapunzel" e "Maimbê Dandá". Mais cedo, fãs recepcionaram a cantora na chegada em Fortaleza com um bolo de aniversário. Daniela completa 53 anos neste domingo (28).

A cantora se prepara ainda para comandar o Camarote da Rainha, que acontece neste sábado (27), no Iate Clube.

Confira vídeo: