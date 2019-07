Dança e música: fãs de K-Pop se reúnem em grande número no Sana 2019

Reunir jovens e adultos em torno de assuntos como as culturas pop e japonesa, além de animes, cinema e séries pode ser uma referência do Sana. Entretanto, há alguns anos, o evento tem se firmado como um dos espaços escolhidos pelos fãs de K-Pop. Nesta sexta-feira (12), dia de início da programação 2019, os fãs do estilo coreano se uniram para dançar e competir no Centro de Eventos do Ceará.

Entre os participantes, jovens de todas as idades. Natan Pereira e Mateus Alves, integrantes do grupo Rainbow +, foram alguns que aproveitaram a relação de admiração pelo K-Pop.

"Tanto eu como o Mateus fazemos covers desses artistas da Coreia e hoje nos inscrevemos para participar separadamente. Eu sempre gostei muito de dançar e foi através desse estilo que pude conciliar o amor por isso e pela música", explica Natan ao também contar a primeira música do gênero que conhecer: 'Gee', do grupo Girl's Generation.

Mateus Fernandes foi um dos que subiu ao palco para a apresentação

Enquanto isso, dezenas de outros k-popers aguardavam em fila para o início das apresentações. Entre os que andavam pelos espaços do Sana 2019 estavam Eric Matheus e Mateus Fernandes, de 21 e 23 anos. O primeiro foi aplaudido do palco e animou os presentes na plateia. Questionado sobre a crescente no número de admiradores das músicas coreanas, Eric afirmou acreditar na força dos pequenos grupos capazes de propagar o estilo. "Acho que, além disso, acabaram surgindo artistas agradando mais os jovens. Antigamente, os conceitos eram muito distintos e só quem acompanhava de perto acabava se interessando. Hoje em dia, podemos ver outras pessoas entrando nesse universo".

Segundo Mateus Fernandes, o K-Pop conseguiu alcançar novas faixas etárias. "É muito bom poder ver que esse nicho cresceu. Hoje nós temos esse espaço com o k-pop incluído e é bom se sentir abraçado por um evento de porte tão grande como o Sana", afirmou.

Eric Matheus contou ter conhecido o Sana em 2008 e, até hoje, continua frequentando as edições do evento

Programação

Para os interessados em acompanhar as apresentações, o Sana 2019 montou a 'Arena K-Pop', que deve contemplar os fãs do estilo. Além disso, a programação musical acontece durante o encerramento de todos os três dias de eventos, trazendo rock e, inclusive, uma festa eletrônica.