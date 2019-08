Dalila escapa da morte em 'Órfãos da Terra', mas não desiste de vingança e atira em Laila

Após sofrer um atentado por Robson (Alex Morenno), Dalila (Alice Wegmann), a vilã de "Órfãos da Terra", consegue se recuperar da bala que a atingiu, graças a Fauze (Kaysar Dadour) que a socorreu a tempo.

A partir dos próximos capítulos, Dalila continuará internada, monitorada por médicos que temem pela sua saúde e do bebê que carrega. Rania (Eliane Giardini) e Fairouz (Yasmin Garcez), sua madrasta, ficam a seu lado, dando apoio e amor para que ela possa se recuperar o quanto antes.

Ao saber do estado de saúde da jovem, a segunda esposa de Aziz decide deixar o Líbano para passar uma temporada no Brasil cuidando de sua enteada, e quem sabe, fazê-la desistir de arruinar o casamento de Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalávia). Ao acordar, a vilã se surpreende ao ver as duas. Depois de todas as maldades que fez, Dalila não imaginava ser merecedora da compaixão e carinho de sua avó e madrastra.

Mesmo assim, Dalila não terá seu coração amolecido. Assim que ela conseguir sair do hospital, vai tentar enganar Jamil com um novo golpe e atentará sobre a vida de Laila.

No capítulo que deve ser exibido no sábado (31), a filha de Aziz vai invadir do Instituto Boas Vindas e dar um tiro em Laila. Ainda não se sabe, porém, se a bala vai realmente acertar a mocinha.