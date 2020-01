Dado Dolabella assume relacionamento com prima e procura médico

O ator Dado Dollabella assumiu um relacionamento com a prima Nina Dolabella. Os dois, que passaram o Réveillon juntos, compartilham parentesco em 1º grau. Segundo publicação do jornal Extra, ele já teria procurando um médico para realizar uma série de exames. O intuito seria descobrir se os dois podem ter filhos saudáveis.

Nina é filha de Luiz Fernando Dolabella, irmão de Carlos Eduardo, pai de Dado que já faleceu. A jovem, inclusive, teria adotado o veganismo após influência do artista, com quem mantém uma relação próxima desde a infância.

O início do romance teria ocorrido no meio de 2019, logo após o término do relacionamento anterior de Nina. Durante a última noite do ano, eles comemoraram ao lado dos familiares em uma cobertura no Alto Leblon, na Zona Sul do Rio, onde Dado mora com a mãe, Pepita Rodrigues. Além disso, compartilharam publicações apaixonadas nas redes sociais.